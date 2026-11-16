Los otros cinco policías detenidos

La nueva medida se suma a las detenciones de Emiliano Cabrá, oficial subinspector; Arnaldo Zalazar, cabo; Matías Lucero, agente; Juan Recio, cabo; y Nicolás Godoy, cabo. Los cinco participaron del procedimiento realizado el sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I, donde Jara fue aprehendido.

La investigación tomó un giro luego de que la autopsia determinara que el hombre murió por un traumatismo contuso en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. El informe estableció que se trató de una muerte violenta de características homicidas.

Entre las pruebas reunidas también aparecen testimonios y un registro audiovisual que muestra parte del procedimiento policial en el domicilio de Jara. Las imágenes habrían puesto en duda la versión inicial de los efectivos sobre las circunstancias de la aprehensión.

Qué pasó con Franco Jara

Jara fue detenido el sábado 14 de noviembre y trasladado a la Comisaría 18ª de Albardón. Allí manifestó sentirse mal, por lo que fue llevado al Hospital José Giordano. Después de recibir atención médica y el alta, regresó a la dependencia policial.

Durante la madrugada del domingo 15, otros detenidos alertaron sobre su estado de salud. Los efectivos realizaron maniobras de reanimación y solicitaron asistencia médica, pero finalmente se constató su fallecimiento a las 4:59.

La familia denunció presuntas agresiones durante el operativo y sostuvo que los policías ingresaron a la vivienda sin una orden judicial. La causa continúa bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales.