Tras el anuncio, la comisión pasó a un nuevo cuarto intermedio para terminar de modificar el . Los senadores volverán a reunirse a las 16.30 en el Salón Azul, donde analizarán la propuesta definitiva y buscarán reunir las firmas necesarias para emitir dictamen.

Las colectoras, el punto que trabó las negociaciones

La posibilidad de habilitar colectoras había sido incorporada por el Gobierno como parte de las conversaciones con gobernadores radicales, en busca de sumar respaldos para suspender las PASO.

El mecanismo permitía que distintas listas de legisladores nacionales pudieran competir bajo el paraguas de un mismo candidato presidencial, incluso cuando no existiera un acuerdo político entre los espacios en determinados distritos.

Sin embargo, la propuesta generó resistencias en otros sectores que mantienen una postura histórica en contra de las colectoras y que advertían que ese sistema podía perjudicar sus posibilidades electorales.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en abril contemplaba un esquema de adhesiones. Permitía que agrupaciones distritales sin candidatos nacionales se vincularan con otras fuerzas, aunque no compartieran el mismo nombre, para aparecer en una misma franja de la Boleta Única de Papel. También habilitaba una modalidad similar para partidos nacionales que no compitieran en determinadas categorías locales.

Con la decisión anunciada por Bullrich, ese mecanismo quedará afuera del nuevo dictamen.

La suspensión de las PASO, el objetivo central

El oficialismo busca conseguir al menos 10 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto.

La intención del Gobierno es llevar la iniciativa al Senado el jueves 26 de noviembre. Para aprobarla necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto en la votación en general como para cada uno de sus artículos.

La suspensión de las PASO para 2027 quedó como el principal eje de la reforma electoral, luego de que el Gobierno resolviera retirar las colectoras para acercar posiciones con los bloques dialoguistas.

Las críticas de la oposición

Durante el debate, el jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó el tratamiento de la iniciativa y advirtió que la reforma puede afectar a numerosos partidos políticos. También reclamó que la comisión escuche a las fuerzas que solicitaron participar antes de avanzar con el dictamen.

Mayans apuntó especialmente contra el artículo 18, al que calificó como una "aberración jurídica", por contemplar una modificación aplicable a una sola elección. Además, pidió que se brinden explicaciones gráficas sobre el sistema de votación para que la ciudadanía pueda comprender cómo se implementarían los cambios.

Por su parte, el senador Fernando Salino cuestionó las modificaciones sucesivas al proyecto y reclamó que el texto que se firme en comisión sea el mismo que llegue al recinto. "No sabemos de qué estamos hablando", sostuvo.

El presidente de la comisión, Agustín Coto, reconoció que se recibieron pedidos de participación de distintas fuerzas políticas, aunque señaló que fueron presentados cerca de la convocatoria. También coincidió en la necesidad de evitar modificaciones sustanciales durante el debate y consideró que hacerlo constituye una "pésima técnica legislativa".