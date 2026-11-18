Catalina Gorostidi reaccionó en su streaming al descargo que la China Suárez publicó en redes sociales en medio de su enfrentamiento con Wanda Nara y las versiones que la vinculan con Leandro Paredes. La exparticipante de Gran Hermano se detuvo en una de las frases de la actriz y, a partir de ahí, recordó el episodio con Eugenia Tobal que marcó su opinión sobre ella.
La China Suárez, en otro escándalo tras la polémica con Paredes: "No la voy a perdonar nunca"
En medio de la polémica con Leandro Paredes y Camila Galante, la China Suárez recibió un duro cuestionamiento en un streaming, donde volvieron a sacar a la luz una vieja polémica de la actriz.