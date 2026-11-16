Según pudo confirmar este diario, por ahora, la investigación busca establecer qué responsabilidad tuvo cada uno en lo ocurrido.

El informe forense determinó que Jara sufrió un traumatismo contuso en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar.

El resultado fue determinante para avanzar sobre el accionar policial y descartar que el fallecimiento se hubiera producido por una descompensación natural.

Quien era Jara y las horas previas a su muerte

Jara fue aprehendido cerca de las 22 del sábado 14 de noviembre, en el marco de un expediente contravencional del Juzgado de Paz de Albardón. Según la versión policial, el procedimiento se realizó en la vía pública y le secuestraron un morral con estupefacientes y una balanza de precisión.

Sus familiares, en cambio, denunciaron que los efectivos ingresaron sin autorización a una vivienda de calle Lozano y cuestionaron la violencia utilizada durante la reducción. Esas acusaciones forman parte de las circunstancias que la investigación busca esclarecer.

Tras llegar a la Comisaría 18ª, Jara manifestó sentirse mal y fue trasladado al Hospital José Giordano. Allí recibió atención médica y luego fue dado de alta, por lo que regresó a la dependencia.

Durante la madrugada del domingo 15, otros detenidos alertaron a los policías sobre su estado. Los efectivos realizaron maniobras de reanimación y solicitaron asistencia médica, pero finalmente se constató su muerte a las 4:59.

La causa está a cargo de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto con los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz, de la UFI de Delitos Especiales.

Con los cinco efectivos detenidos y el resultado de la autopsia confirmado, la investigación deberá reconstruir el procedimiento y determinar cómo se produjeron las lesiones que causaron la muerte de Jara.