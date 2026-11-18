Según informó la compañía, los contratos se asignaron tras un proceso de licitación competitivo que incluyó evaluaciones técnicas y comerciales. El campamento Piedras Pintadas estará a cargo de Modular Homes, una firma con fabricación modular y presencia en San Juan con trayectoria en los sectores minero y energético. En tanto, los complejos de La Jarilla y La Majadita serán ejecutados por BMI Constructora, empresa argentina especializada en infraestructura y minería.

Los complejos deberán estar operativos durante el primer y segundo trimestre de 2027. Para agilizar los plazos y reducir riesgos de ejecución, las obras combinarán la fabricación modular fuera de sitio con el ensamblaje en el terreno. Cada unidad contará con infraestructura autónoma que incluye dormitorios modulares, comedores, cocinas, áreas recreativas, oficinas, instalaciones médicas, generación y distribución de energía, plantas de tratamiento de agua y efluentes, y almacenamiento de combustible.