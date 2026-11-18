Vicuña adjudicó la construcción de tres nuevos campamentos destinados a acompañar el desarrollo del Corredor Norte en San Juan. Las instalaciones se ubicarán en inmediaciones de Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita. Cada uno de los complejos contará con capacidad para albergar a 450 personas, sumando un total de 1.350 plazas para los trabajadores que se desempeñarán en estas áreas remotas.
Vicuña adjudicó tres nuevos campamentos para el Corredor Norte
Las instalaciones tendrán capacidad para alojar a 1.350 trabajadores en San Juan y estarán listas durante el primer y segundo trimestre de 2027. Las obras generarán más de 470 empleos directos.