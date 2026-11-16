Se trata de Emiliano Cabrá, oficial subinspector; Arnaldo Zalazar, cabo; Matías Lucero, agente; Juan Recio, cabo; y Nicolás Godoy, también cabo. Las detenciones fueron ordenadas por la jueza de Garantías de turno y concretadas alrededor de las 14 por personal de la División Delitos Especiales.

La situación de los uniformados se habría complicado por las declaraciones de testigos y un video que muestra parte del procedimiento en el domicilio de Jara. Según fuentes vinculadas a la causa, el registro audiovisual pondría en duda la versión inicial de los policías, quienes habrían sostenido que la aprehensión ocurrió en la vía pública. La familia, en cambio, denunció que los efectivos ingresaron a la vivienda sin una orden judicial y agredieron al hombre durante el operativo.