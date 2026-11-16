La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara en la Comisaría 18ª de Albardón avanzó este lunes con la detención de cinco policías que participaron del operativo realizado el sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I. Los efectivos, todos integrantes de la Unidad Coordinadora de Departamentales, ya fueron identificados y podrían ser imputados por homicidio.
Quiénes son los cinco policías detenidos por la muerte de Franco Jara
Los efectivos pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales y participaron del operativo en el barrio Lozano I. La investigación analiza testimonios y un video que pondría en duda la versión inicial sobre cómo fue aprehendido Jara.