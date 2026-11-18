“Obviamente que en estas reuniones uno hace el análisis, se los intima, se les deja las tareas que tienen que cumplir y bueno, ahora estamos haciendo un relevamiento nuevamente”, reconoció Morales en declaraciones en radio Sarmiento. Al explicar las disparidades en el territorio, detalló: “Hay municipios, obviamente, que se encuentran un poco más organizados que otros, con equipos de trabajo, capacidad de respuesta, plan de contingencia. Y hay otros municipios que vamos y los activamos nosotros; por eso hace falta una segunda visita”.

El operativo de fiscalización priorizó en una primera etapa a los departamentos de cordillera y precordillera —como Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil—, debido a que pueden quedar aislados y deberán sostener una respuesta inicial de manera autónoma hasta el arribo de la asistencia provincial. Para apuntalar esa capacidad operativa, Morales resaltó el despliegue sin precedentes realizado por el Ejecutivo: “Se han subalquilado muchísimas máquinas en la provincia de San Juan, de hecho creo que no quedan, hay empresas que no tienen máquinas para alquilar porque el gobierno las ha puesto a disposición de los intendentes”. Además, recordó que se ejecutan defensas y drenajes en zonas críticas tras décadas de postergación: “Hay obras que no se han hecho nunca y hay otras que se habían abandonado por 20 años”.