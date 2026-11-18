En medio de la cuenta regresiva por el deshielo cordillerano y la amenaza de crecidas, el director de Protección Civil de la provincia, Diego Morales, reveló el detrás de escena de las negociaciones y exigencias del Ejecutivo hacia los jefes comunales para garantizar la seguridad de la población. Si bien evitó dar nombres propios, el funcionario confirmó que el Gobierno debió presionar a las administraciones locales más rezagadas para poner a punto sus planes de contingencia.
Intimaron a algunos intendentes para acelerar las obras contra crecidas
Ante la inminencia del deshielo y posibles crecidas, el director de Protección Civil, Diego Morales, reconoció que desde la Provincia debieron intimar y reactivar a los municipios más demorados en su organización.