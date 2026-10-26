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Giró imprudentemente, chocó con un colectivo y un peatón se salvó de milagro

El siniestro ocurrió a las 17.40 en la intersección de avenida Córdoba y Aberastain. El Ford Escort terminó en contramano y pasó a centímetros de un peatón que estaba por cruzar. No hubo heridos.

Un choque entre un automóvil y un colectivo de la RedTulum quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio en pleno microcentro sanjuanino.

El siniestro ocurrió este lunes, cerca de las 17.40, en la esquina de avenida Córdoba y Aberastain, y terminó con el auto haciendo un trompo y quedando en contramano.

Según la secuencia registrada, el Ford Escort circulaba por avenida Córdoba de este a oeste y, al llegar a Aberastain, realizó un giro hacia el sur.

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En ese momento, por la misma avenida, pero en sentido contrario, avanzaba un colectivo de la RedTulum, que terminó impactando contra la parte trasera derecha del automóvil.

Por la fuerza del choque, el Escort giró sobre sí mismo y quedó orientado en sentido contrario al tránsito.

La maniobra también estuvo cerca de terminar en una situación más grave, un peatón esperaba en la esquina para cruzar y quedó a centímetros de la trayectoria del vehículo tras el impacto. No fue alcanzado.

Las imágenes muestran que el cruce cuenta con semáforos y, de acuerdo con la información aportada, ambos sentidos de circulación tenían luz verde. El giro realizado por el automóvil habría desencadenado la colisión.

Según los testimonios recogidos en el lugar, no hubo personas heridas y el episodio dejó únicamente daños materiales. La grabación permite observar la secuencia del choque y la cercanía del peatón, que se salvó de ser embestido.

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