Quién era el hombre que murió luego de ser embestido por una moto

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Pizarro cruzaba la calle de este a oeste cuando se produjo el impacto, sobre el carril este de Paula Albarracín de Sarmiento.

Como consecuencia del choque, el hombre cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente, con lesiones en la cabeza. Personal de emergencias médicas lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica. Sin embargo, cerca de las 17.30 se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse la muerte del peatón, intervino la UFI Delitos Especiales, que busca establecer cómo se produjo el atropello y determinar las eventuales responsabilidades en el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo y personal de Delitos Especiales. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Mauro Carrizo.

Por el momento, la información disponible corresponde a una reconstrucción preliminar del episodio. Las circunstancias del impacto y los elementos que permitan esclarecer la mecánica del siniestro deberán ser establecidos durante la investigación.

La causa se encuentra en etapa investigativa y, hasta el momento, no se informaron públicamente medidas judiciales contra el motociclista.