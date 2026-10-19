"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > murió

Quién era el hombre que murió luego de ser embestido por una moto

Ángel Oscar Pizarro, de 77 años, fue atropellado en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Nazca. Murió horas después en el Hospital Rawson y la UFI Delitos Especiales investiga cómo ocurrió el siniestro.

Un hombre de 77 años murió este lunes después de ser atropellado por una motocicleta en una esquina del departamento Rawson.

La víctima fue identificada como Ángel Oscar Pizarro, quien sufrió graves lesiones en la cabeza tras el impacto y falleció horas más tarde en el Hospital Rawson. La mecánica del siniestro y las circunstancias en las que se produjo permanecen bajo investigación judicial.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de calle Paula Albarracín de Sarmiento y calle Nazca. Según el informe preliminar de la causa, Juan Gabriel Agüero Molina, de 30 años, circulaba en una motocicleta Motomel por Paula Albarracín de Sarmiento, de norte a sur, cuando embistió al peatón.

Te puede interesar...

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Pizarro cruzaba la calle de este a oeste cuando se produjo el impacto, sobre el carril este de Paula Albarracín de Sarmiento.

Como consecuencia del choque, el hombre cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente, con lesiones en la cabeza. Personal de emergencias médicas lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica. Sin embargo, cerca de las 17.30 se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse la muerte del peatón, intervino la UFI Delitos Especiales, que busca establecer cómo se produjo el atropello y determinar las eventuales responsabilidades en el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo y personal de Delitos Especiales. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Mauro Carrizo.

Por el momento, la información disponible corresponde a una reconstrucción preliminar del episodio. Las circunstancias del impacto y los elementos que permitan esclarecer la mecánica del siniestro deberán ser establecidos durante la investigación.

La causa se encuentra en etapa investigativa y, hasta el momento, no se informaron públicamente medidas judiciales contra el motociclista.

Temas

Te puede interesar