Harry Kane hizo historia y ganó su primer Balón de Oro

El atacante inglés marcó 73 goles durante la temporada y fue una de las principales figuras del Bayern, que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, llegó a las semifinales del Mundial 2026 con la selección de Inglaterra.

En la votación, Kane se impuso sobre el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, dos de los principales nombres de la nueva generación del fútbol internacional. Lionel Messi, ocho veces ganador del premio, terminó dentro de los diez primeros de la clasificación, aunque quedó lejos de sumar una novena distinción.