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Harry Kane hizo historia y ganó su primer Balón de Oro

El delantero inglés del Bayern Múnich recibió por primera vez el máximo premio individual del fútbol mundial, después de una temporada en la que convirtió 73 goles y conquistó títulos en Alemania.

Harry Kane se consagró ganador del Balón de Oro 2026 y alcanzó por primera vez en su carrera la distinción que entrega la revista France Football. El delantero del Bayern Múnich se quedó con el reconocimiento tras una temporada en la que combinó una destacada producción goleadora con títulos a nivel de clubes.

El atacante inglés marcó 73 goles durante la temporada y fue una de las principales figuras del Bayern, que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, llegó a las semifinales del Mundial 2026 con la selección de Inglaterra.

En la votación, Kane se impuso sobre el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, dos de los principales nombres de la nueva generación del fútbol internacional. Lionel Messi, ocho veces ganador del premio, terminó dentro de los diez primeros de la clasificación, aunque quedó lejos de sumar una novena distinción.

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El inglés tuvo números destacados durante el año y se convirtió en el máximo goleador de la temporada, con 73 tantos. Su aporte fue determinante en la campaña del Bayern Múnich, que logró quedarse con los principales títulos del fútbol alemán.

Así queda el top-10 del Balón de Oro masculino

Kane gana por delante de Mbappé y Lamine Yamal, que baja un escalón respecto al segundo puesto del año pasado. Rodri, cuarto, se queda a las puertas del podio, y Dembélé, vigente campeón, cae al séptimo lugar.

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Leo Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabián Ruiz

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