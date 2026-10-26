Harry Kane se consagró ganador del Balón de Oro 2026 y alcanzó por primera vez en su carrera la distinción que entrega la revista France Football. El delantero del Bayern Múnich se quedó con el reconocimiento tras una temporada en la que combinó una destacada producción goleadora con títulos a nivel de clubes.
Harry Kane hizo historia y ganó su primer Balón de Oro
El delantero inglés del Bayern Múnich recibió por primera vez el máximo premio individual del fútbol mundial, después de una temporada en la que convirtió 73 goles y conquistó títulos en Alemania.