De qué murió El Komanche, el streamer salvadoreño de 30 años

Después de conocerse la noticia, comenzaron a difundirse distintas versiones sobre lo sucedido. El medio mexicano La Razón informó que el creador de contenido Holy Milk sostuvo que El Komanche se habría quitado la vida y mencionó el supuesto hallazgo de un frasco de pastillas en el lugar.

No obstante, esa información no fue confirmada oficialmente y no permite establecer la causa de muerte. Las autoridades tampoco habían comunicado públicamente los resultados de las pericias al momento de los reportes.

Las acusaciones que había recibido en las redes sociales

Por otra parte, Reyes publicó una serie de historias en Instagram en las que expresó su preocupación inicial y posteriormente confirmó que había hablado con los familiares del streamer. En uno de sus mensajes, el representante escribió: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

La frase generó numerosas reacciones y abrió un debate sobre el impacto de las agresiones en internet. Sin embargo, sus palabras no constituyen una confirmación de que el acoso haya provocado el fallecimiento. Hasta que se conozcan los resultados oficiales, cualquier explicación sobre lo ocurrido debe considerarse una hipótesis.

Durante septiembre de 2026, El Komanche quedó envuelto en una controversia después de que varias creadoras de contenido lo acusaran de presunto acoso. Los señalamientos se debatieron ampliamente en las plataformas digitales y llegaron a las transmisiones de otros influencers, entre ellos el colombiano Westcol.

El salvadoreño publicó un video para responder a algunas de las acusaciones, en medio de una discusión que amplificó su exposición pública. Tras conocerse su muerte, algunos usuarios relacionaron la polémica con lo sucedido y apuntaron contra quienes habían participado en las críticas.