El Verdinegro no pudo sostener el triunfo y definirá su futuro en la última fecha

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El gol parecía abrirle al conjunto sanjuanino el camino hacia una victoria fundamental.

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Sin embargo, Nueva Chicago respondió a los 64 minutos con una pelota detenida: Lucas Ambrogio ejecutó el centro y Mauro Pérez apareció para conectar y establecer el 1-1.

El empate volvió a poner al Verdinegro ante la necesidad de buscar el triunfo, pero el equipo no consiguió recuperar la ventaja y terminó repartiendo puntos en Mataderos.

Con 48 unidades, San Martín deberá ganarle a Gimnasia de Jujuy en la última fecha para alcanzar los 51 puntos y mantener sus posibilidades matemáticas de clasificación.

Pero la victoria no será suficiente por sí sola. El Verdinegro también necesita que Deportivo Maipú pierda frente a Tristán Suárez y que Colegiales caiga ante San Martín de Tucumán. Ambos equipos tienen actualmente 51 puntos y ocupan los últimos puestos de clasificación.

La diferencia de gol también puede resultar determinante si se produce un empate en puntos. Según la tabla consignada en la información disponible, Deportivo Maipú tiene +9, Colegiales +4 y San Martín +2.

Por eso, el cierre del campeonato será una combinación de obligación propia y resultados ajenos. El equipo sanjuanino deberá ganar y seguir de cerca lo que ocurra en los otros encuentros.

San Martín cerrará la fase regular como local frente a Gimnasia de Jujuy, el sábado 31 de octubre desde las 15. Será un partido decisivo para un Verdinegro que dejó escapar dos puntos en Mataderos y ahora necesita una victoria para mantener viva la ilusión de entrar al Reducido.

El empate ante Nueva Chicago complicó el panorama, pero las chances todavía están abiertas. San Martín tendrá que hacer su parte y esperar que los resultados de sus rivales le permitan llegar a la instancia de clasificación.