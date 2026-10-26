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Huyó de un control, chocó a dos menores y quedó imputado pero en libertad

Ángel Joel Guardia fue imputado por lesiones leves culposas agravadas por darse a la fuga, tras chocar a dos adolescentes en moto durante una persecución en Chimbas. El juez dispuso que siga el proceso en libertad.

Una fuga policial terminó con dos adolescentes heridos y un automóvil abandonado en Rawson. Ángel Joel Guardia fue imputado por el siniestro ocurrido durante la madrugada del sábado en Chimbas, cuando evadió un control, escapó a alta velocidad y chocó desde atrás a una moto en la que viajaban dos chicos de 17 y 15 años.

Pese a haberse retirado del lugar sin asistirlos, recuperó la libertad por decisión judicial.

El episodio ocurrió alrededor de las 00.30, cuando efectivos de la Unidad Operativa Centenario realizaban recorridas preventivas en el Loteo API. Al advertir la presencia policial, Guardia, que conducía un Peugeot 308 blanco, emprendió la fuga por calle 25 de Mayo en dirección al oeste.

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Durante la persecución, el vehículo embistió a la motocicleta de 110 cc en la que circulaban los adolescentes, identificados por sus iniciales como A.J.D., de 17 años, y A.V., de 15, ambos estudiantes y oriundos de Chimbas.

Tras el impacto, el automovilista continuó su marcha y dejó a los jóvenes tendidos sobre la calzada. Los policías interrumpieron la persecución para asistirlos y solicitaron una ambulancia. Uno de los adolescentes fue trasladado al Hospital Rawson, donde los profesionales constataron lesiones leves, entre ellas escoriaciones en las manos, el codo, la cadera y el glúteo.

La búsqueda del conductor continuó durante la mañana. Cerca de las 13, los investigadores localizaron el Peugeot 308 abandonado en Rawson, en inmediaciones de las calles República del Líbano y Mendoza. Guardia, que vive en la zona de Villa Lerga, se presentó posteriormente de manera voluntaria en la Subcomisaría Cipolletti.

Durante la investigación también surgió un antecedente judicial del imputado. Aunque manifestó haber estado detenido por un robo sin condena, los registros de la UFI de Delitos Contra la Propiedad indicaron que recientemente había recibido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba —probation— en una causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Grassi, quien subroga a Francisco Pizarro, intervino junto al ayudante fiscal Facundo Romero y la auxiliar fiscal Sabrina Pontoriero. La defensa de Guardia estuvo a cargo del abogado Jorge Olivera Legleu.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación por lesiones leves culposas derivadas de la conducción imprudente de un vehículo con motor, agravadas por la fuga. El juez de Garantías Diego Sanz avaló la apertura de la investigación y dispuso que el acusado permanezca en libertad mientras avanza el proceso.

La investigación deberá establecer las circunstancias del choque y avanzar con las medidas correspondientes sobre la conducta del conductor, que escapó tras el impacto y dejó a los dos adolescentes heridos en la calle.

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