Huyó de un control, chocó a dos menores y quedó imputado pero en libertad

Durante la persecución, el vehículo embistió a la motocicleta de 110 cc en la que circulaban los adolescentes, identificados por sus iniciales como A.J.D., de 17 años, y A.V., de 15, ambos estudiantes y oriundos de Chimbas.

Tras el impacto, el automovilista continuó su marcha y dejó a los jóvenes tendidos sobre la calzada. Los policías interrumpieron la persecución para asistirlos y solicitaron una ambulancia. Uno de los adolescentes fue trasladado al Hospital Rawson, donde los profesionales constataron lesiones leves, entre ellas escoriaciones en las manos, el codo, la cadera y el glúteo.

La búsqueda del conductor continuó durante la mañana. Cerca de las 13, los investigadores localizaron el Peugeot 308 abandonado en Rawson, en inmediaciones de las calles República del Líbano y Mendoza. Guardia, que vive en la zona de Villa Lerga, se presentó posteriormente de manera voluntaria en la Subcomisaría Cipolletti.

Durante la investigación también surgió un antecedente judicial del imputado. Aunque manifestó haber estado detenido por un robo sin condena, los registros de la UFI de Delitos Contra la Propiedad indicaron que recientemente había recibido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba —probation— en una causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Grassi, quien subroga a Francisco Pizarro, intervino junto al ayudante fiscal Facundo Romero y la auxiliar fiscal Sabrina Pontoriero. La defensa de Guardia estuvo a cargo del abogado Jorge Olivera Legleu.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación por lesiones leves culposas derivadas de la conducción imprudente de un vehículo con motor, agravadas por la fuga. El juez de Garantías Diego Sanz avaló la apertura de la investigación y dispuso que el acusado permanezca en libertad mientras avanza el proceso.

La investigación deberá establecer las circunstancias del choque y avanzar con las medidas correspondientes sobre la conducta del conductor, que escapó tras el impacto y dejó a los dos adolescentes heridos en la calle.