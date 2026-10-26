Nueva condena y varios antecedentes, la historia judicial de "Culón" Calvo Herrera

En algunas aparecía empuñando armas de fuego y, según la acusación, en otras se las colocaba sobre la boca mientras realizaba gestos interpretados como una incitación a cometer delitos.

Su cuenta tenía alrededor de 4.000 seguidores, por lo que las publicaciones podían alcanzar a un número importante de usuarios.

captura de pantalla

La audiencia judicial comenzó con el control de su detención y la formalización de la investigación, pero terminó con un acuerdo abreviado que derivó en la condena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo. Un dato particular del expediente es que el arma que aparecía en las fotografías no fue encontrada.

Aun así, las publicaciones fueron consideradas suficientes para avanzar con la acusación y llegar a una sentencia.

Uno de los antecedentes más graves vinculados a Calvo Herrera se remonta al 10 de mayo de 2014, cuando tenía 17 años. Ese día, Kevin Díaz, de 16, fue asesinado de una puñalada en el pecho en una plaza del barrio Neuquén, en Rawson. La investigación determinó que tres jóvenes lo habían interceptado porque sospechaban que había robado $8.000 al abuelo de uno de ellos.

Calvo Herrera fue identificado en esa causa con el apodo de “Culón”. En 2016, la Sala II de la Cámara Penal resolvió que el hecho debía encuadrarse como homicidio simple agravado por la participación de un menor, y no como un homicidio agravado por premeditación, como se había planteado inicialmente.

Por el crimen, Enzo Exequiel Caballero fue condenado a 12 años de prisión como autor, mientras que Sebastián Alejandro Tornello recibió una pena de siete años por participación secundaria. Calvo Herrera, que era menor de edad al momento del hecho, fue declarado penalmente responsable y su situación quedó sujeta al régimen penal juvenil. Por esa razón, su situación procesal y las consecuencias legales no fueron las mismas que las de los otros dos acusados.

El caso de Caballero tuvo, además, un episodio que llamó la atención por el uso de las redes sociales desde la cárcel. En 2015, cuando tenía 19 años y estaba detenido por el homicidio de Díaz, comenzaron a circular publicaciones en Facebook bajo el seudónimo “El Enzhoo Del B L E”. En esas imágenes, el joven, conocido como “el Tuerto”, aparecía desde el Penal de Chimbas con armas blancas y fumando marihuana, mientras se jactaba de que dentro del establecimiento penitenciario “anda como quiere”, según las publicaciones de aquella época.

La coincidencia vuelve a tomar relevancia ahora, años después, porque tanto Caballero como Calvo Herrera estuvieron vinculados a la causa por el asesinato de Kevin Díaz y, en distintos momentos, quedaron asociados a episodios relacionados con publicaciones en redes sociales. Se trata de situaciones diferentes, ocurridas en años distintos, pero que conectan dos capítulos de una misma historia judicial.

Cinco años después, en julio de 2019, Calvo Herrera volvió a quedar involucrado en una causa penal.

Esta vez fue detenido junto con su hermano, Carlos Facundo Herrera Calvo, luego de que ambos ingresaran al patio de una vivienda del barrio Valle Grande con la presunta intención de robar.

Un vecino advirtió la situación y alertó a la policía. Los hermanos intentaron escapar, pero efectivos de la Comisaría 35ª lograron detenerlos. Posteriormente, ambos recibieron una condena de dos años y ocho meses de prisión por robo en grado de tentativa, según los antecedentes del caso.

La nueva sentencia por las fotografías publicadas en Facebook suma otro capítulo a su historial judicial. A diferencia de los expedientes anteriores, esta investigación se originó en contenido difundido en redes sociales y terminó con una condena por apología del delito. La declaración de reincidencia dispuesta por la Justicia se vincula con sus condenas previas.

En el caso de Calvo Herrera, la pena impuesta fue de un mes de prisión efectiva, en una causa que se sumó a un historial judicial que comenzó cuando era adolescente.

Por Gabriel Rotter.