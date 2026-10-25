Robaron una billetera, intentaron huir en colectivo y terminaron detenidos

El hecho comenzó cuando dos personas ingresaron al comercio. Después de que se retiraran, la propietaria advirtió la situación y el damnificado, un hombre de 69 años que estaba en el local, revisó sus pertenencias. Entonces constató que le faltaba una billetera marrón con documentación y dinero en efectivo.

El hombre salió detrás de los sospechosos y pidió ayuda. En su intento por escapar, ambos subieron a un colectivo que estaba detenido en una parada cercana. Ante el reclamo, arrojaron la billetera hacia afuera del transporte, descendieron y continuaron la fuga a pie.