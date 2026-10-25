Una pareja fue aprehendida en Rivadavia luego de ser señalada por el robo de una billetera en una agencia ubicada sobre calle Calívar, al sur de avenida Libertador. Los sospechosos intentaron escapar en colectivo y luego a pie, pero fueron alcanzados tras una persecución.
Robaron una billetera, intentaron huir en colectivo y terminaron detenidos
Un hombre de 69 años advirtió que le faltaba la billetera tras la salida de dos sospechosos de una agencia. Los persiguió y ambos terminaron aprehendidos por la policía.