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Robaron una billetera, intentaron huir en colectivo y terminaron detenidos

Un hombre de 69 años advirtió que le faltaba la billetera tras la salida de dos sospechosos de una agencia. Los persiguió y ambos terminaron aprehendidos por la policía.

Una pareja fue aprehendida en Rivadavia luego de ser señalada por el robo de una billetera en una agencia ubicada sobre calle Calívar, al sur de avenida Libertador. Los sospechosos intentaron escapar en colectivo y luego a pie, pero fueron alcanzados tras una persecución.

El hecho comenzó cuando dos personas ingresaron al comercio. Después de que se retiraran, la propietaria advirtió la situación y el damnificado, un hombre de 69 años que estaba en el local, revisó sus pertenencias. Entonces constató que le faltaba una billetera marrón con documentación y dinero en efectivo.

El hombre salió detrás de los sospechosos y pidió ayuda. En su intento por escapar, ambos subieron a un colectivo que estaba detenido en una parada cercana. Ante el reclamo, arrojaron la billetera hacia afuera del transporte, descendieron y continuaron la fuga a pie.

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La huida siguió por calle Valenzuela Varas hacia el oeste, luego por Madariaga y finalmente por Periodista Argentino. En esa zona, efectivos de la Comisaría 13ª que realizaban recorridas preventivas observaron a un grupo de personas que perseguía a una pareja y amenazaba con agredirla, al señalarla por un presunto ilícito.

Los policías intervinieron y aprehendieron a los sospechosos, identificados por sus apellidos como Gordillo, de 32 años, y Flores, de 34.

En el procedimiento intervino la UFI de Flagrancia, que deberá determinar la situación judicial de ambos.

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