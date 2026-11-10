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Un auto averiado frustró la fuga de cuatro sujetos que habían robado 20 iPhones

Cuatro sospechosos fueron aprehendidos durante la madrugada tras un robo en un comercio de Capital. Escapaban en un Chevrolet Corsa, pero una falla mecánica permitió que la Policía los interceptara.

Un desperfecto mecánico frustró la fuga de cuatro sospechosos que habían robado un comercio de Capital. Los investigadores los interceptaron durante la madrugada de este martes y encontraron en el auto 20 teléfonos iPhone, una caja fuerte con 110 dólares, documentación y numerosas tarjetas de crédito y débito.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, dependiente del Departamento D-5. Alrededor de las 2.54, recibieron una alerta sobre la presencia de sospechosos dentro de un local comercial ubicado en calle Las Heras, entre Rivadavia y Laprida.

Cuando llegaron, los policías detectaron un Chevrolet Corsa Classic que se alejaba hacia el norte por Las Heras. Los ocupantes intentaban escapar, pero la persecución terminó en la intersección con calle Falucho, donde el vehículo sufrió una falla mecánica que les impidió continuar.

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Los cuatro ocupantes fueron reducidos e identificados como Kevin Miguel Narváez, de 19 años; Santiago Ramiro Pérez, de 19; Andrés Jeremías Zárate Ortega, de 32; y un adolescente de 16 años.

Al revisar el automóvil, los investigadores encontraron en el asiento trasero un bolso con 20 iPhones y una caja fuerte que contenía 110 dólares y documentación. También secuestraron tarjetas de crédito y débito pertenecientes al comercio y a particulares, además de dinero en efectivo y otras pertenencias de los sospechosos.

Durante el procedimiento, uno de los efectivos sufrió lesiones en una mano y en el hombro derecho. Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Los tres mayores fueron trasladados a la Comisaría 4ª y quedaron a disposición de la UFI Flagrancia. Por el adolescente, identificado por sus iniciales A. T. G., intervino la Secretaría del Primer Juzgado de Menores, que dispuso actuaciones por separado y su derivación al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La causa fue caratulada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con participación de un menor.

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