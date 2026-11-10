Un desperfecto mecánico frustró la fuga de cuatro sospechosos que habían robado un comercio de Capital. Los investigadores los interceptaron durante la madrugada de este martes y encontraron en el auto 20 teléfonos iPhone, una caja fuerte con 110 dólares, documentación y numerosas tarjetas de crédito y débito.
Un auto averiado frustró la fuga de cuatro sujetos que habían robado 20 iPhones
Cuatro sospechosos fueron aprehendidos durante la madrugada tras un robo en un comercio de Capital. Escapaban en un Chevrolet Corsa, pero una falla mecánica permitió que la Policía los interceptara.