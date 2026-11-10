Un auto averiado frustró la fuga de cuatro sujetos que habían robado 20 iPhones

Los cuatro ocupantes fueron reducidos e identificados como Kevin Miguel Narváez, de 19 años; Santiago Ramiro Pérez, de 19; Andrés Jeremías Zárate Ortega, de 32; y un adolescente de 16 años.

Al revisar el automóvil, los investigadores encontraron en el asiento trasero un bolso con 20 iPhones y una caja fuerte que contenía 110 dólares y documentación. También secuestraron tarjetas de crédito y débito pertenecientes al comercio y a particulares, además de dinero en efectivo y otras pertenencias de los sospechosos.

Durante el procedimiento, uno de los efectivos sufrió lesiones en una mano y en el hombro derecho. Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Los tres mayores fueron trasladados a la Comisaría 4ª y quedaron a disposición de la UFI Flagrancia. Por el adolescente, identificado por sus iniciales A. T. G., intervino la Secretaría del Primer Juzgado de Menores, que dispuso actuaciones por separado y su derivación al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La causa fue caratulada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con participación de un menor.