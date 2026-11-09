Un ladrón quedó filmado, otro robó una bicicleta y un menor escapó en moto

Después de correr unos 30 metros, el damnificado logró que el sospechoso arrojara los objetos en la vereda. Con las características físicas, la vestimenta y las imágenes de las cámaras aportadas por la víctima, efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia desplegaron un patrullaje por la zona.

El hombre, de 48 años, fue localizado en calle 25 de Mayo. Al momento de ser interceptado reaccionó de manera agresiva y debió ser reducido por los efectivos. La Unidad de Abordaje Territorial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por robo simple.

En Pocito, el procedimiento se inició cuando efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna observaron a dos hombres forcejeando en calle Frías, cerca de San Martín.

Uno de ellos intentó escapar en una bicicleta marca Oxea rodado 29, gris y verde, pero fue aprehendido a pocos metros. Según relató la víctima, el sospechoso, de 39 años, lo había obligado a descender del rodado mediante el uso de la fuerza para robárselo.

El Ayudante Fiscal del Sistema Acusatorio ordenó iniciar el procedimiento especial de Flagrancia por tentativa de robo.

El tercer operativo se realizó en Chimbas y tuvo como protagonista a un adolescente de 16 años, señalado por el robo de una motocicleta de 110 cilindradas en la zona de avenida Libertador y Rawson.

La búsqueda se activó a partir de una alerta del CISEM, que ubicó al sospechoso en un descampado de calle Rodríguez y Necochea. Personal de la Unidad Operativa Centenario llegó al lugar e inició una persecución que terminó con la aprehensión del joven y el secuestro de la moto.

La propietaria se presentó durante el procedimiento y reconoció el rodado como suyo.