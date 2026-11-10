Los artistas que le pusieron música a la vigilia de León XIV con jóvenes

La previa de la vigilia también tuvo ritmo y baile con la presentación de Valentino Merlo. El cantante rosarino, de 17 años, interpretó “Si un día estás sola” y “Hoy”, y consiguió que miles de jóvenes acompañaran sus canciones. Más tarde, también cantó “Tierra Santa”, de Milo J.

View this post on Instagram

Durante su actuación se produjo un momento especial cuando reconoció entre el público al obispo Claudio Castricone, quien había sido su sacerdote durante su etapa escolar. El religioso recordó que lo conoció en la secundaria y que solía convocarlo para cantar en los actos escolares.

Otro de los momentos destacados llegó con el Coro y la Orquesta Juvenil Papa León XIV, integrado por alrededor de 250 jóvenes. La formación interpretó “Joven, levántate” ante los asistentes y aportó uno de los segmentos colectivos de la propuesta artística.

La grilla incluyó además a Maggie Cullen, Tati Domínguez y Banuev, entre otros participantes. La conducción estuvo a cargo de Sofi Martínez y Nacho Girón, mientras que también participaron figuras como Alan Madanes y Luquitas Rodríguez.

Con distintas propuestas musicales y artistas de varias generaciones, el escenario acompañó la espera de los jóvenes que llegaron desde Buenos Aires y otras provincias para compartir la vigilia con León XIV. La música se integró así a una jornada que tuvo como centro el encuentro del pontífice con miles de jóvenes en la capital.