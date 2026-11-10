La música fue una de las grandes protagonistas del encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Buenos Aires. Nahuel Pennisi emocionó con una versión de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez; Valentino Merlo hizo bailar a miles de asistentes y un coro y una orquesta integrados por unos 250 jóvenes sumaron sus voces a una vigilia que combinó espectáculos, testimonios y oración en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
Los artistas que le pusieron música a la vigilia de León XIV con jóvenes
Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Maggie Cullen y otros artistas participaron del encuentro en Palermo. Hubo música en vivo, un coro y una orquesta juvenil de 250 integrantes, en una jornada que combinó espectáculos, testimonios y oración.