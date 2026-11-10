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Los artistas que le pusieron música a la vigilia de León XIV con jóvenes

Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Maggie Cullen y otros artistas participaron del encuentro en Palermo. Hubo música en vivo, un coro y una orquesta juvenil de 250 integrantes, en una jornada que combinó espectáculos, testimonios y oración.

La música fue una de las grandes protagonistas del encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Buenos Aires. Nahuel Pennisi emocionó con una versión de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez; Valentino Merlo hizo bailar a miles de asistentes y un coro y una orquesta integrados por unos 250 jóvenes sumaron sus voces a una vigilia que combinó espectáculos, testimonios y oración en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Pasadas las 21, Pennisi subió al escenario con su guitarra para interpretar el clásico de Fito Páez frente al pontífice y a la multitud que se había reunido en los Bosques de Palermo. Su participación había generado expectativa desde que se confirmó su convocatoria, especialmente por el vínculo personal que mantiene con la fe.

En una entrevista previa con TN, el músico había contado cómo vivía la posibilidad de cantarle al Papa. “A mí me llega muy fuerte porque soy un hombre de fe”, expresó. Incluso describió la experiencia como algo parecido a cantarle “a la persona que está más cerquita de Dios”.

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La previa de la vigilia también tuvo ritmo y baile con la presentación de Valentino Merlo. El cantante rosarino, de 17 años, interpretó “Si un día estás sola” y “Hoy”, y consiguió que miles de jóvenes acompañaran sus canciones. Más tarde, también cantó “Tierra Santa”, de Milo J.

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Durante su actuación se produjo un momento especial cuando reconoció entre el público al obispo Claudio Castricone, quien había sido su sacerdote durante su etapa escolar. El religioso recordó que lo conoció en la secundaria y que solía convocarlo para cantar en los actos escolares.

Otro de los momentos destacados llegó con el Coro y la Orquesta Juvenil Papa León XIV, integrado por alrededor de 250 jóvenes. La formación interpretó “Joven, levántate” ante los asistentes y aportó uno de los segmentos colectivos de la propuesta artística.

La grilla incluyó además a Maggie Cullen, Tati Domínguez y Banuev, entre otros participantes. La conducción estuvo a cargo de Sofi Martínez y Nacho Girón, mientras que también participaron figuras como Alan Madanes y Luquitas Rodríguez.

Con distintas propuestas musicales y artistas de varias generaciones, el escenario acompañó la espera de los jóvenes que llegaron desde Buenos Aires y otras provincias para compartir la vigilia con León XIV. La música se integró así a una jornada que tuvo como centro el encuentro del pontífice con miles de jóvenes en la capital.

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