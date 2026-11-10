Las adicciones, las dificultades para enseñar en barrios vulnerables y el desafío de sostener la fe en medio de las obligaciones cotidianas fueron algunos de los temas que llegaron al papa León XIV durante su encuentro con los jóvenes en Palermo. Cuatro personas compartieron sus historias y preocupaciones ante el pontífice, que respondió con mensajes centrados en la esperanza, el amor y el compromiso con los demás.
Cuatro jóvenes conversaron con León XIV sobre realidades que atraviesa la juventud
Un joven que superó las adicciones, una maestra de primaria, un periodista y una cuarta persona compartieron sus experiencias con el pontífice durante la vigilia en Palermo. León XIV respondió con mensajes sobre la esperanza, el servicio y la fe en la vida cotidiana.