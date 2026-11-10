Cuatro jóvenes conversaron con León XIV sobre realidades que atraviesa la juventud

“Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos?”, planteó. León XIV la alentó a no perder la esperanza y le recordó las palabras de santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante”. Luego agregó: “El Señor camina contigo”.

El tercer testimonio fue el de Franco, periodista deportivo, docente y colaborador de un refugio para personas con discapacidad. El joven relató que sus padres rezaron para que llegara al mundo, que conoció el amor de Jesús a los 15 años y que desde entonces mantiene un compromiso activo con su comunidad parroquial.

Su inquietud fue cómo compatibilizar el trabajo, las responsabilidades diarias y el servicio religioso. León XIV le respondió que no es necesario separar la vida en dos ámbitos, uno para Dios y otro para las ocupaciones. Para explicarlo, recordó los años de Jesús en Nazaret y lo alentó a llevar la fe a cada actividad.

“Cuando trabajas o estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor. Todo lo que hagas, hazlo con amor”, expresó el Papa. También le dijo que, de esa manera, el trabajo puede convertirse en oración y en un camino de santidad.

Los testimonios permitieron acercar al pontífice distintas experiencias de la juventud argentina, desde la recuperación de las adicciones hasta el trabajo educativo y comunitario. Ante los jóvenes reunidos en el Monumento de los Españoles, León XIV agradeció la recepción y les dedicó un mensaje de aliento.