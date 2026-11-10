"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > jóvenes

Cuatro jóvenes conversaron con León XIV sobre realidades que atraviesa la juventud

Un joven que superó las adicciones, una maestra de primaria, un periodista y una cuarta persona compartieron sus experiencias con el pontífice durante la vigilia en Palermo. León XIV respondió con mensajes sobre la esperanza, el servicio y la fe en la vida cotidiana.

Las adicciones, las dificultades para enseñar en barrios vulnerables y el desafío de sostener la fe en medio de las obligaciones cotidianas fueron algunos de los temas que llegaron al papa León XIV durante su encuentro con los jóvenes en Palermo. Cuatro personas compartieron sus historias y preocupaciones ante el pontífice, que respondió con mensajes centrados en la esperanza, el amor y el compromiso con los demás.

Uno de los testimonios fue el de Cristian, un joven que atravesó problemas de adicción y logró salir de la calle con el acompañamiento de una comunidad religiosa. “Salí de la calle gracias a la familia grande de Cristo”, contó. También explicó cómo encuentra refugio en la fe cuando atraviesa momentos difíciles: “Hoy, cuando me siento desbordado, voy a la capilla y le cuento a Jesús lo que me pasa”.

Agustina, maestra de primaria y voluntaria en barrios populares, llevó al encuentro las dificultades que enfrenta en su trabajo cotidiano. Contó que conoció a chicos que lograron salir adelante, pero también a muchos que quedaron en el camino. Su pregunta estuvo relacionada con la frustración que aparece cuando los esfuerzos por acompañar a quienes más lo necesitan no alcanzan.

Te puede interesar...

“Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos?”, planteó. León XIV la alentó a no perder la esperanza y le recordó las palabras de santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante”. Luego agregó: “El Señor camina contigo”.

El tercer testimonio fue el de Franco, periodista deportivo, docente y colaborador de un refugio para personas con discapacidad. El joven relató que sus padres rezaron para que llegara al mundo, que conoció el amor de Jesús a los 15 años y que desde entonces mantiene un compromiso activo con su comunidad parroquial.

Su inquietud fue cómo compatibilizar el trabajo, las responsabilidades diarias y el servicio religioso. León XIV le respondió que no es necesario separar la vida en dos ámbitos, uno para Dios y otro para las ocupaciones. Para explicarlo, recordó los años de Jesús en Nazaret y lo alentó a llevar la fe a cada actividad.

“Cuando trabajas o estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor. Todo lo que hagas, hazlo con amor”, expresó el Papa. También le dijo que, de esa manera, el trabajo puede convertirse en oración y en un camino de santidad.

Los testimonios permitieron acercar al pontífice distintas experiencias de la juventud argentina, desde la recuperación de las adicciones hasta el trabajo educativo y comunitario. Ante los jóvenes reunidos en el Monumento de los Españoles, León XIV agradeció la recepción y les dedicó un mensaje de aliento.

Temas

Te puede interesar