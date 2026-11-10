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De qué murió Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras

El músico tenía 76 años y fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe. La Fiscalía ordenó una autopsia para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los referentes fundamentales de Los Palmeras, generó conmoción en la música popular argentina. El artista tenía 76 años y fue encontrado sin vida durante la tarde de este martes 10 de noviembre en un inmueble de la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba su estudio de grabación.

Las primeras hipótesis

De acuerdo con las primeras informaciones policiales difundidas por medios locales, la principal hipótesis que se investiga es que el músico se habría quitado la vida. Un familiar directo encontró su cuerpo y dio aviso a las autoridades. Los allegados habían tenido contacto con él por última vez durante el mediodía.

Tras el hallazgo, llegaron al lugar efectivos policiales, un médico de la repartición y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), que constataron el fallecimiento.

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La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios en turno, quien ordenó la realización de peritajes criminalísticos y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para practicar una necropsia.

Por el momento, no se difundieron resultados definitivos de los estudios forenses y la investigación continúa en curso.

El último tiempo de Marcos Camino antes de su muerte

La noticia se conoció meses después de que Marcos Camino anunciara su retiro de los escenarios, luego de más de cinco décadas de trayectoria con Los Palmeras.

En febrero de 2026, el músico comunicó su decisión a través de un video publicado en las redes sociales de la agrupación. Allí explicó que dejaría de presentarse por cuestiones vinculadas a su edad y su salud.

"Yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud", había expresado frente a sus compañeros.

En aquella despedida también manifestó su deseo de disfrutar de una vida más tranquila, pasar tiempo con sus perros y dedicarle más tiempo a su familia, especialmente a su esposa.

Su salida marcó el cierre de una etapa histórica para la agrupación santafesina, aunque había dejado en claro su deseo de que el proyecto continuara. "Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato", había dicho.

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