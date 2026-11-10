Recuperaron en Rawson las autopartes de una moto robada en Pocito

El operativo se llevó adelante durante las primeras horas del día, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y mediante una orden judicial emitida por el juez de Garantías de turno. La investigación apuntaba a establecer si en el domicilio se ocultaban elementos provenientes de hechos ilícitos.

Durante la requisa, los efectivos encontraron y secuestraron las autopartes de una motocicleta marca Motomel, tipo CG, de 125 centímetros cúbicos. Entre los elementos recuperados había un motor, cuadro, dos ruedas completas, tanque de combustible, manubrio y tablero.