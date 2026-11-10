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Recuperaron en Rawson las autopartes de una moto robada en Pocito

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Norte en una vivienda del barrio Juana Manso. Secuestraron el motor, cuadro, ruedas y el resto de los componentes de una Motomel 125 cc que había sido denunciada como sustraída.

Personal de la Sección Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Juana Manso, en el departamento Rawson, donde logró recuperar la totalidad de las autopartes de una motocicleta que había sido robada en Pocito.

El operativo se llevó adelante durante las primeras horas del día, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y mediante una orden judicial emitida por el juez de Garantías de turno. La investigación apuntaba a establecer si en el domicilio se ocultaban elementos provenientes de hechos ilícitos.

Durante la requisa, los efectivos encontraron y secuestraron las autopartes de una motocicleta marca Motomel, tipo CG, de 125 centímetros cúbicos. Entre los elementos recuperados había un motor, cuadro, dos ruedas completas, tanque de combustible, manubrio y tablero.

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De acuerdo con la información policial, el rodado había sido denunciado como sustraído el pasado 2 de noviembre en el departamento Pocito.

Por disposición de la fiscalía interviniente, todas las autopartes fueron trasladadas a la sede de la Brigada de Investigaciones Norte, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

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