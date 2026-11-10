Personal de la Sección Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Juana Manso, en el departamento Rawson, donde logró recuperar la totalidad de las autopartes de una motocicleta que había sido robada en Pocito.
Recuperaron en Rawson las autopartes de una moto robada en Pocito
El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Norte en una vivienda del barrio Juana Manso. Secuestraron el motor, cuadro, ruedas y el resto de los componentes de una Motomel 125 cc que había sido denunciada como sustraída.