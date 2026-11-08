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Tragedia vial: un motociclista murió tras chocar con un auto en Rawson

El conductor de 44 años impactó de atrás a un vehículo detenido en un semáforo sobre Avenida España. Falleció horas después en el Hospital Rawson.

Un hombre de 44 años perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial sobre Avenida España, entre calles Dean Funes y Castaño, en el departamento Rawson. La víctima fue identificada como Cristian Matías Ríos, quien conducía una motocicleta marca Guerrero.

El choque ocurrió el sábado por la tarde. Según el informe policial, un automóvil Peugeot 408 manejado por Oscar Roberto Miranda se encontraba detenido a la espera de la luz verde del semáforo. Por razones que se investigan, la moto de Ríos circulaba en el mismo sentido e impactó directamente contra la parte trasera del auto.

Ríos fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson con lesiones severas, donde falleció durante la madrugada del domingo. Intervino personal de la Comisaría 24° y la Justicia investiga las imágenes de un registro fílmico que captó el momento exacto del impacto.

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