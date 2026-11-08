Un hombre de 44 años perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial sobre Avenida España, entre calles Dean Funes y Castaño, en el departamento Rawson. La víctima fue identificada como Cristian Matías Ríos, quien conducía una motocicleta marca Guerrero.
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Tragedia vial: un motociclista murió tras chocar con un auto en Rawson
El conductor de 44 años impactó de atrás a un vehículo detenido en un semáforo sobre Avenida España. Falleció horas después en el Hospital Rawson.