Sin cerveza y al Penal: condenaron a un hombre por saquear un comercio

El hecho ocurrió el 5 de noviembre, cuando Domínguez llegó al establecimiento y advirtió que desconocidos habían ingresado tras romper un candado de grandes dimensiones que protegía el portón de acceso a los sanitarios.

Del interior se llevaron tres cabezales móviles para iluminación de eventos, 50 cajas de cerveza Corona de 12 unidades cada una, dos carros y dos cámaras de seguridad que resultaron dañadas.

En una ampliación de la denuncia, el comerciante también informó el faltante de dos sillones de exterior de alambre, uno rojo y otro blanco.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gastón Salvio, con la intervención de las ayudantes fiscales Victoria Guerrero, Ana Laura López y Eleonora Vargas. A partir de testimonios y registros fílmicos, los investigadores identificaron a Sánchez como uno de los presuntos involucrados, luego de que habría ofrecido algunos de los elementos sustraídos.

Un allanamiento en un domicilio vinculado al sospechoso permitió recuperar parte de los objetos denunciados y avanzar con las medidas judiciales hasta concretar su detención.

Durante el procedimiento y la notificación en sede policial, el hombre se identificó como Horacio Sebastián Sánchez. Sin embargo, al ser contactada, su madre informó que esos datos correspondían a otro de sus hijos y que el detenido era Emanuel Nicolás Sánchez. La investigación incorporó inicialmente la acusación por robo y por la inserción de datos falsos en un instrumento público.

En la audiencia de control de detención y formalización, realizada este lunes ante la jueza de Garantías Victoria Aguilera, la Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado. Sánchez reconoció su responsabilidad penal y aceptó una pena de un año y dos meses de prisión efectiva.

La condena se unificó con una sentencia anterior, dictada el 22 de junio de 2026, de un año de prisión de ejecución condicional. Por ese antecedente, la jueza fijó una pena única de dos años y dos meses de prisión efectiva.

Sánchez fue condenado como autor de robo y falsificación de documentos, en concurso real. La resolución dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo.