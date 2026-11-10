León XIV advirtió a los jóvenes sobre las redes, la pornografía y los nuevos ídolos

León XIV comenzó agradeciendo la recepción y retomó una pregunta que había aparecido en los testimonios de los jóvenes: cómo vivir la fe sin separarla del trabajo, el estudio y las relaciones cotidianas. Recordó los años de Jesús en Nazaret, donde compartió la vida familiar y trabajó con sus manos, y sostuvo que la fe también debe expresarse en las actividades de todos los días.

“Nos enseñó que en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. Por eso, no tenemos que vivir dos días. No hay contraste o conflicto”, afirmó. Luego dejó una consigna concreta: “Cuando trabajes, estudies y compartas con tus amigos, hazlo con amor”. Para el pontífice, no se trata de dividir la vida entre las obligaciones y la religión, sino de llevar el amor de Cristo a cada una de ellas.

Uno de los tramos más contundentes del discurso estuvo dedicado a lo que definió como los “ídolos” de la actualidad. Para explicarlo, León XIV recurrió a un pasaje bíblico sobre tres jóvenes que se negaron a adorar una estatua de oro del rey Nabucodonosor, aun cuando esa decisión los exponía a ser condenados al fuego.

A partir de esa historia, trazó un paralelismo con las presiones que enfrentan hoy los jóvenes. “También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, advirtió.

En ese punto, hizo una referencia explícita a las industrias que, según sostuvo, obtienen ganancias a partir de consumos que pueden generar dependencia. “Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, afirmó.

El Papa también puso el foco en las redes sociales y en la necesidad de no convertir la aprobación ajena en una medida del propio valor. Advirtió que, por conseguir reconocimiento, una persona puede llegar a mentir, traicionar o humillar a otra. También señaló que la envidia y el egoísmo pueden llevar a tratar a los demás como objetos.

Frente a esas conductas, lanzó una exhortación: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

En otro momento de su mensaje, León XIV se dirigió especialmente a los jóvenes que crecieron cerca de la fe, a quienes recién comienzan a buscarla y también a quienes dejaron de rezar o se alejaron de la Iglesia por experiencias dolorosas.

“Entre ustedes hay quienes han crecido cerca de Jesús y quienes recién ahora comienzan a buscarlo; quienes llevan mucho tiempo sin rezar, se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos”, enumeró.

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Su respuesta fue directa: “A cada uno quisiera decirle: hay un lugar para ti en la Iglesia”.

Para reforzar esa idea, recordó el episodio bíblico de Zaqueo, quien subió a un árbol para poder ver a Jesús y terminó siendo llamado por él. “¡También a ustedes los está buscando el Señor!”, expresó. Y agregó una frase que resumió el sentido de ese pasaje: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”.

El pontífice pidió que las comunidades religiosas mantengan sus puertas abiertas y sean capaces de recibir a quienes llegan con dudas, acompañar a quienes sufren y tener paciencia con quienes buscan reencontrarse con la fe.

En el tramo final, León XIV explicó que seguir a Cristo también implica traducir la fe en acciones concretas. Habló de compartir el pan con quien tiene hambre, visitar a los enfermos y acompañar a quienes están solos. También mencionó gestos cotidianos, como escuchar a alguien que necesita un consejo, ofrecer palabras de consuelo o hacerle sentir a otra persona que es querida.

“Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, pidió.

Antes de despedirse, retomó una de las frases más recordadas del papa Francisco, el “todos, todos, todos”, que había pronunciado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023. León XIV la convirtió en una convocatoria propia: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

Finalmente, como sucesor de Pedro, les confió la segunda parte del lema de su gira por Sudamérica: “¡Vayan y anuncien!”. Los invitó a llevar ese mensaje a sus ciudades, pueblos y comunidades, especialmente a los lugares donde hay personas que se sienten lejos de Dios.

“Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”, expresó. Luego bendijo la cruz que recorrerá distintas comunidades y cerró el encuentro con el rezo del Padre Nuestro, ante la ovación de la multitud.