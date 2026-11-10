La reacción de Uñac y Andino tras el cuarto intermedio en la causa del Acueducto

También defendió su actuación durante su paso por la entidad y recordó que, mientras estuvo al frente, se realizaron auditorías internas y revisiones sobre el funcionamiento del organismo.

El diputado insistió en que está dispuesto a que se investigue su gestión y manifestó su preocupación por una posible utilización política del expediente, en un escenario atravesado por la cercanía de las próximas elecciones provinciales. Según planteó, los hechos que se buscan esclarecer corresponden a una etapa de su trayectoria pública que quedó atrás hace más de una década.

La postura de Uñac fue más confrontativa. El senador nacional habló al finalizar la jornada y apuntó directamente contra el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, por la forma en que presentó los hechos investigados. Cuestionó que, después de nueve meses de investigación, la exposición se apoyara en la lectura de un escrito y consideró que la Fiscalía no llegó preparada a la audiencia.

"Ya lo dijo todo el fiscal y la jueza. Nueve meses para traernos acá sin haber estudiado, rompiendo el principio de oralidad y leyendo todo. El que se lo escribió le tendría que haber dicho que lo tenía que estudiar y lo tenía que decir sin mirar", expresó ante los periodistas.

También criticó la intervención de un ayudante fiscal y aseguró que no tenía conocimiento suficiente sobre lo que debía exponer. Sus cuestionamientos llegaron después de que la jueza de Garantías Mónica Lucero observara la manera en que la Fiscalía desarrollaba la acusación y le pidiera reorganizar la presentación, con precisiones sobre las conductas atribuidas a cada uno de los once investigados.

Uñac volvió a señalar un trasfondo político

El exgobernador fue más allá de las críticas al desempeño de los fiscales y puso en duda que la causa tenga exclusivamente un carácter judicial. "La verdad, si esta causa no tiene un condimento político, yo no entiendo nada", afirmó.

Para sostener su planteo, vinculó la investigación con la situación de distintas obras de infraestructura en la provincia. Mencionó el dique El Tambolar y el Acueducto Gran Tulum, y cuestionó que ambos proyectos estén paralizados durante la gestión de Marcelo Orrego.

"El mundo pelea por agua y por energía. Son las dos cosas más preciadas, lo que determinan las inversiones en el mundo", sostuvo. Luego apuntó contra el Gobierno provincial y afirmó que las dos obras hídricas más importantes de San Juan están detenidas.

Uñac también hizo referencia a la línea minera de 500 kilovoltios. Recordó que su construcción se desarrolló durante sus diez años de gestión y cuestionó que la infraestructura haya sido entregada a una empresa minera, en alusión al proyecto Vicuña.

Los cuestionamientos por las citaciones

Otro de los aspectos que el senador puso en discusión fue la convocatoria de los involucrados en el expediente. Consideró que las citaciones fueron selectivas y sostuvo que esa decisión no fue casual.

"Las citaciones han sido absolutamente selectivas. No hace falta que ustedes lo digan, porque yo lo afirmo, porque ustedes saben que han sido selectivas", manifestó.

Las declaraciones se produjeron después de una audiencia que tuvo la presencia de Uñac y Andino, quienes no habían concurrido a la primera convocatoria del 14 de octubre.

La jueza Lucero dispuso este martes un cuarto intermedio hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14.30, luego de los cuestionamientos a la exposición fiscal. La audiencia todavía no llegó a la instancia de imputación y la Fiscalía deberá retomar la presentación de los hechos y las presuntas responsabilidades que atribuye a cada investigado.