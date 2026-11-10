Con Uñac y Andino, comenzó la audiencia por el Acueducto Gran Tulum

En la llegada a Tribunales, Uñac dijo que desconocía el motivo específico de la citación y que hablaría después de conocer los detalles de la investigación.

Andino, en tanto, manifestó que se presentaba con tranquilidad y que estaba dispuesto a colaborar. También pidió que el proceso avance con rapidez y sostuvo que le preocupaba una posible utilización política de la causa por la cercanía de las elecciones provinciales.

La formalización tiene como objetivo que el fiscal Sebastián Gómez exponga la teoría del caso y comunique las imputaciones a las personas investigadas. En total, son once los vinculados a la causa, entre exfuncionarios de OSSE, integrantes de la gestión de Infraestructura y representantes de la empresa Krah América Latina S.A.

La investigación también enfrenta un planteo de competencia federal. Una de las defensas pidió que el expediente pase a ese fuero, bajo el argumento de que la obra fue financiada con fondos nacionales. En ese marco, el Juzgado Correccional y Criminal N° 1 de Comodoro Py reiteró un pedido para que la Justicia sanjuanina informe el estado de la causa.

El fiscal local Sebastián Gómez había rechazado remitir la documentación antes de la formalización, al considerar que primero debía cumplirse esa instancia procesal. La disputa por el fuero todavía debe resolverse.

La audiencia de octubre había sido suspendida ante la ausencia de Uñac y Andino, quienes justificaron que tenían compromisos parlamentarios. En aquella jornada participaron nueve imputados, entre ellos los ex presidentes de OSSE Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, además de otros exfuncionarios y el representante de la empresa vinculada a la obra.

La causa del Acueducto Gran Tulum continúa así con la formalización, mientras resta definir cómo se resolverá la ausencia de Ortiz Andino y el pedido de intervención de la Justicia Federal.