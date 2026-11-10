Fuga, drogas y golpes a policías, el procedimiento que terminó con un detenido

Por el hallazgo de las sustancias, se inició un expediente por presunta tenencia de estupefacientes. La Unidad Fiscal Federal intervino a través de su representante, Carolina Menéndez.

El procedimiento sumó otro episodio cuando los policías le informaron que la motocicleta sería radiada de circulación por falta de documentación. Según el informe policial, Figueroa comenzó a insultar a los efectivos y luego los atacó con golpes de puño.

Ante la agresión, el joven fue aprehendido y trasladado a los calabozos de la comisaría con jurisdicción en la zona. Tiene domicilio en el barrio Costa Canal.