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Fuga, drogas y golpes a policías, el procedimiento que terminó con un detenido

Un joven de 19 años fue interceptado tras escapar de un control en avenida Benavídez. Le encontraron marihuana y cocaína y, cuando le informaron que le secuestrarían la moto por falta de documentación, agredió a los efectivos.

Un joven de 19 años terminó detenido luego de escapar de un control policial en avenida Benavídez, en el límite entre Capital y Chimbas, y agredir a los efectivos que lo interceptaron. Durante el procedimiento, le encontraron envoltorios con marihuana y cocaína, por lo que también intervino la Justicia Federal.

El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando personal policial advirtió que el motociclista circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas. Al intentar detenerlo, el conductor, identificado como Tiago Nehuén Figueroa, emprendió la fuga.

La persecución terminó en avenida Benavídez y San Martín, donde efectivos de la Motorizada N° 1 lograron interceptarlo. Durante el cacheo, encontraron entre sus pertenencias envoltorios con marihuana y cocaína.

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Por el hallazgo de las sustancias, se inició un expediente por presunta tenencia de estupefacientes. La Unidad Fiscal Federal intervino a través de su representante, Carolina Menéndez.

El procedimiento sumó otro episodio cuando los policías le informaron que la motocicleta sería radiada de circulación por falta de documentación. Según el informe policial, Figueroa comenzó a insultar a los efectivos y luego los atacó con golpes de puño.

Ante la agresión, el joven fue aprehendido y trasladado a los calabozos de la comisaría con jurisdicción en la zona. Tiene domicilio en el barrio Costa Canal.

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