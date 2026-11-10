Un joven de 19 años terminó detenido luego de escapar de un control policial en avenida Benavídez, en el límite entre Capital y Chimbas, y agredir a los efectivos que lo interceptaron. Durante el procedimiento, le encontraron envoltorios con marihuana y cocaína, por lo que también intervino la Justicia Federal.
Fuga, drogas y golpes a policías, el procedimiento que terminó con un detenido
Un joven de 19 años fue interceptado tras escapar de un control en avenida Benavídez. Le encontraron marihuana y cocaína y, cuando le informaron que le secuestrarían la moto por falta de documentación, agredió a los efectivos.