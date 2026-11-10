Un nene de 8 años tomó lavandina, perdió el conocimiento y fue hospitalizado

El episodio ocurrió durante la medianoche, cuando la mujer, de 40 años y domiciliada en Villa Marini, circulaba en una moto de 110 centímetros cúbicos por la zona de calles Avellaneda y Rivadavia, con su hijo inconsciente.

Al advertir la situación, los efectivos interceptaron el rodado y la madre explicó que el niño había consumido lavandina en la vivienda. No pudo precisar qué cantidad había ingerido.