Un niño de 8 años fue hospitalizado de urgencia luego de ingerir lavandina accidentalmente en su casa de Santa Lucía. El pequeño perdió el conocimiento y su mamá salió en moto en busca de ayuda, hasta que policías que realizaban tareas de prevención lo trasladaron al Hospital Rawson.
Un nene de 8 años tomó lavandina, perdió el conocimiento y fue hospitalizado
El chico ingirió lavandina accidentalmente en su casa de Santa Lucía y perdió el conocimiento. Su mamá salió en moto a buscar ayuda y policías lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson, donde evoluciona favorablemente.