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Un nene de 8 años tomó lavandina, perdió el conocimiento y fue hospitalizado

El chico ingirió lavandina accidentalmente en su casa de Santa Lucía y perdió el conocimiento. Su mamá salió en moto a buscar ayuda y policías lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson, donde evoluciona favorablemente.

Un niño de 8 años fue hospitalizado de urgencia luego de ingerir lavandina accidentalmente en su casa de Santa Lucía. El pequeño perdió el conocimiento y su mamá salió en moto en busca de ayuda, hasta que policías que realizaban tareas de prevención lo trasladaron al Hospital Rawson.

El episodio ocurrió durante la medianoche, cuando la mujer, de 40 años y domiciliada en Villa Marini, circulaba en una moto de 110 centímetros cúbicos por la zona de calles Avellaneda y Rivadavia, con su hijo inconsciente.

Al advertir la situación, los efectivos interceptaron el rodado y la madre explicó que el niño había consumido lavandina en la vivienda. No pudo precisar qué cantidad había ingerido.

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Ante el estado del pequeño, uno de los policías lo tomó en brazos y lo trasladó en el móvil hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El niño ingresó al sector de Pediatría, donde quedó bajo atención médica. Según la información disponible, evoluciona favorablemente y se recupera del episodio.

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