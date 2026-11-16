Pero el problema no terminó con los arreglos. Durante la noche siguiente, el comercio volvió a quedar en la mira y desconocidos intentaron ingresar por segunda vez. El dueño salió detrás de los sospechosos y aseguró que la persecución se extendió durante aproximadamente 15 minutos.

Según relató en las redes sociales del negocio, durante ese tiempo realizó cuatro llamadas al 911 para informar los movimientos de los involucrados. Sin embargo, cuestionó que lo atendieran distintos operadores y que, según su versión, no hubiera coordinación entre ellos.

"Segunda noche que nos intentan robar. 15 minutos de persecución con estos hijos de mil puta, en llamada con la Policía. ¿Hicieron algo? Nada, un trabajo menos que mediocre", escribió en su descargo.

También contó que llegó a preguntar si los operadores se comunicaban entre sí para coordinar la respuesta. "¿Qué me respondió? Un silencio", expresó. Su reclamo apuntó además contra el funcionamiento de la Justicia y la participación de menores en hechos delictivos.

El comerciante vinculó lo ocurrido con una seguidilla de ataques que, durante las últimas semanas, tuvo como blanco a otros negocios dedicados a la venta de teléfonos de alta gama. Con Point iPhone, ya son cuatro los locales afectados en menos de un mes.

Tres comercios ya habían sufrido robos

Uno de los primeros casos ocurrió el 30 de octubre en GoLite iPhone, ubicado en la esquina de avenida Libertador y Paso de los Andes, en Rivadavia. Los delincuentes ingresaron aparentemente por un balcón o una ventana y se llevaron alrededor de 20 iPhones y una PlayStation 5. El perjuicio fue estimado en unos 15.000 dólares.

La investigación derivó en un allanamiento en el que recuperaron uno de los teléfonos y detuvieron a un sospechoso, que recuperó la libertad horas después.

Otro golpe tuvo como escenario a Ipoint Store, ubicado en Rivadavia Oeste 89, en Capital. Allí, los ladrones forzaron una puerta de madera y sustrajeron aproximadamente 25 iPhones, entre equipos usados y sellados, además de 2.850 dólares en efectivo. El valor de los teléfonos fue calculado en unos 20.000 dólares, por lo que el perjuicio total rondó los 23.000 dólares.

El tercer episodio ocurrió durante la madrugada del 10 de noviembre en America ID, un comercio de calle Las Heras 111, en Capital. Los delincuentes se llevaron alrededor de 20 iPhones y una caja fuerte que contenía 110 dólares, tarjetas y documentación.

En ese caso, la fuga terminó cuando el Chevrolet Corsa en el que se movilizaban sufrió un desperfecto en la zona de Las Heras y Falucho. El procedimiento permitió aprehender a cuatro sospechosos: Andrés Jeremías Zárate Ortega, de 32 años; Kevin Miguel Narváez y Santiago Ramiro Pérez, ambos de 19; y un adolescente de 16 años.

La causa fue investigada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con participación de un menor. En la resolución judicial, Zárate Ortega recibió una condena de seis años de prisión efectiva, Narváez fue condenado a siete años y diez meses de prisión domiciliaria por una enfermedad y Pérez accedió a la suspensión del juicio a prueba.

Ahora, Point iPhone se suma a la lista con una particularidad: además del robo inicial, sus propietarios denunciaron un segundo intento de ingreso en la noche siguiente. El dueño también puso el foco en la respuesta que recibió durante la persecución, un reclamo que hizo público junto con las imágenes del episodio.