El partido de Argentinos-Independiente de Avellaneda será dirigido por Jorge Baliño, con Fernando Echenique en el VAR; en cuanto al de Instituto de Córdoba-Huracán, contará con la presencia de Darío Herrera y Yamil Possi, y el de Gimnasia La Plata-Newell’s será dirigido por Nicolás Ramírez, que vuelve a dirigir en Primera División tras las polémicas del Superclásico y una final del Ascenso, con la asistencia desde el VAR de Sebastián Habib.
Vélez - Belgrano - viernes 20 noviembre - 20:00
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Lucio Méndez
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Defensa y Justicia - Barracas Central - Sábado 21 de noviembre - 15.00
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
Argentinos - Independiente - Sábado 21 de noviembre - 17.00
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Rosario Central - Gimnasia (Mza.) - Domingo 22 de noviembre -16.00
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
River - Lanús - Domingo 22 de noviembre - 19.00
- Árbitro: Pablo Dovalo
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monson Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
Instituto - Huracán - Domingo 22 de noviembre - 22.00
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Gimnasia (LP) - Newell's - Lunes 23 de noviembre -17.00
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Boca - Ind. Rivadavia Mza. - Miércoles 25 de noviembre - 21.00
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses