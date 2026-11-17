El partido de Argentinos-Independiente de Avellaneda será dirigido por Jorge Baliño, con Fernando Echenique en el VAR; en cuanto al de Instituto de Córdoba-Huracán, contará con la presencia de Darío Herrera y Yamil Possi, y el de Gimnasia La Plata-Newell’s será dirigido por Nicolás Ramírez, que vuelve a dirigir en Primera División tras las polémicas del Superclásico y una final del Ascenso, con la asistencia desde el VAR de Sebastián Habib.

Vélez - Belgrano - viernes 20 noviembre - 20:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Lucio Méndez

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Defensa y Justicia - Barracas Central - Sábado 21 de noviembre - 15.00

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

Argentinos - Independiente - Sábado 21 de noviembre - 17.00

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Rosario Central - Gimnasia (Mza.) - Domingo 22 de noviembre -16.00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

River - Lanús - Domingo 22 de noviembre - 19.00

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Iván Núñez

Instituto - Huracán - Domingo 22 de noviembre - 22.00

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Gimnasia (LP) - Newell's - Lunes 23 de noviembre -17.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Boca - Ind. Rivadavia Mza. - Miércoles 25 de noviembre - 21.00