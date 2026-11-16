Rescataron a cuatro hombres que se perdieron en un cerro de Zonda

El operativo se activó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de luces de linternas en el cerro, advirtiendo que se trataba de personas que aparentemente estaban perdidas y sin posibilidades de emprender el regreso por sus propios medios. Al llegar al lugar, efectivos del grupo especial GERAS desplegaron las tareas de búsqueda y concretaron el descenso seguro de los deportistas.

Según explicaron los propios protagonistas a los uniformados, se desorientaron mientras recorrían el camino hacia Maradona. Los rescatados tienen 33, 34, 46 y 52 años, registran domicilio en los departamentos Capital y Chimbas, y se confirmó que todos resultaron ilesos tras la intervención.