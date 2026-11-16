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Rescataron a cuatro hombres que se perdieron en un cerro de Zonda

Hacían actividad física en la zona de Callejón Maradona y no pudieron descender. Fueron divisados por las luces de sus linternas tras un llamado al 911 y bajaron ilesos gracias al operativo del GERAS.

Cuatro hombres de entre 33 y 52 años debieron ser rescatados por personal policial luego de extraviarse mientras realizaban actividad física en un cerro del departamento Zonda. El episodio se registró en la zona de Callejón Maradona, al sur de Ruta 12, bajo jurisdicción de la Comisaría 14°.

El operativo se activó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de luces de linternas en el cerro, advirtiendo que se trataba de personas que aparentemente estaban perdidas y sin posibilidades de emprender el regreso por sus propios medios. Al llegar al lugar, efectivos del grupo especial GERAS desplegaron las tareas de búsqueda y concretaron el descenso seguro de los deportistas.

Según explicaron los propios protagonistas a los uniformados, se desorientaron mientras recorrían el camino hacia Maradona. Los rescatados tienen 33, 34, 46 y 52 años, registran domicilio en los departamentos Capital y Chimbas, y se confirmó que todos resultaron ilesos tras la intervención.

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