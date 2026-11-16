Cuatro hombres de entre 33 y 52 años debieron ser rescatados por personal policial luego de extraviarse mientras realizaban actividad física en un cerro del departamento Zonda. El episodio se registró en la zona de Callejón Maradona, al sur de Ruta 12, bajo jurisdicción de la Comisaría 14°.
Rescataron a cuatro hombres que se perdieron en un cerro de Zonda
Hacían actividad física en la zona de Callejón Maradona y no pudieron descender. Fueron divisados por las luces de sus linternas tras un llamado al 911 y bajaron ilesos gracias al operativo del GERAS.