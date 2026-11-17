El instrumento legal convalida el convenio suscripto entre la Provincia y el Banco de San Juan el pasado 7 de octubre, mediante el cual la entidad bancaria asumirá la administración de los recursos financieros para garantizar que se destinen exclusivamente a obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. El circuito operativo contemplado abarca desde las licitaciones y selección de contratistas hasta la certificación y los pagos por etapas.

En el plano político, la votación reflejó tres posturas marcadas. El bloque oficialista de Producción y Trabajo logró la sanción de la norma gracias al respaldo de sus aliados estratégicos, entre los que sobresalió el acompañamiento del bloque Bloquista. Por el contrario, el Justicialismo se abstuvo en bloque —con las ausencias registradas de los legisladores Omar Ortiz, Miguel Vega, Fernando Paredes, Eduardo Cabello y Franco Aranda—, mientras que el espacio San Juan Vuelve ratificó su rechazo con dos votos negativos.