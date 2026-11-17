En una sesión especial llevada a cabo este martes, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece el contrato de fideicomiso para administrar los US$ 250 millones aportados por la empresa minera Vicuña. La iniciativa prosperó con 22 votos afirmativos, siete abstenciones y dos negativos, dejando en evidencia las diferencias de criterio entre los distintos bloques parlamentarios.
Aprobación dividida en Diputados por el fideicomiso de los US$ 250 millones
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este martes el proyecto del Ejecutivo para administrar los US$ 250 millones aportados por la minera Vicuña. La iniciativa obtuvo 22 votos a favor, con el respaldo de los aliados del oficialismo, mientras que el peronismo se abstuvo en bloque y San Juan Vuelve votó en contra.