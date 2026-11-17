El proyecto minero Los Azules reorganizará sus operaciones durante las próximas semanas y trasladará a 36 trabajadores del campamento Candadito a Calingasta. La decisión responde al cambio de las condiciones climáticas y geográficas por el inicio del período de deshielo, que obliga a concentrar los trabajos en los sectores más bajos del camino de acceso al yacimiento.
Deshielo y obras viales; por qué Los Azules trasladará a su personal a Calingasta
La empresa trasladará de manera planificada a 36 trabajadores que operaban a 3.150 metros de altura. La reorganización responde al cambio de condiciones por el deshielo y permitirá concentrar las tareas desde Calingasta.