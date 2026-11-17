Las obras que concentrarán los trabajos

La reprogramación también apunta a sostener el cronograma de construcción del proyecto de cobre. Entre las tareas previstas figura la intervención de una alcantarilla ubicada en el kilómetro cero, sobre el río Calingasta, y el refuerzo de sectores críticos del camino entre Barrialito y el inicio de la traza.

Otro de los frentes estará vinculado con la ingeniería del puente del bypass. La empresa busca avanzar con la prefabricación de sus vigas principales en la propia comunidad, una iniciativa que también apunta a generar oportunidades de contratación local.

Además, el plan contempla obras para mejorar la gestión del agua dentro del predio que Los Azules tiene en Calingasta.

La reorganización permitirá concentrar las tareas en los sectores donde se desarrollarán las próximas intervenciones, mientras el campamento de altura mantendrá su función de respaldo operativo.