Años después, en el Registro de la Propiedad quedó asentado que Germán transfirió el lote completo a una compradora dos años después, en 2019. Acto seguido, los abogados intimaron a los mendocinos a cumplir el convenio. Meses después, en 2020, realizaron una demanda judicial para reclamar los honorarios y una denuncia penal contra Germán.

Tras varias idas y vueltas en el proceso, entre objeciones, declaraciones, ofrecimiento de dinero, la Fiscalía solicitó al juez investigar a padre e hijo por el delito de Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.

Finalmente, el 6 de noviembre pasado, el juez integrante de la Oficina Judicial Penal de Finalización de causas del sistema Mixto, condenó sin prisión preventiva a Manuel y Germán Campoy, por el delito que solicitó el Ministerio Público Fiscal, en perjuicio de Jorge y Gerónimo Guevara. Además, dejó sin efecto las imputaciones por los delitos de estafa procesal.

La resolución determinó que la Justicia les trabe un embardo de $40.000.000 sobre bienes propios de cada uno de los procesados, hasta cubrir la suma total. Sumado a esto, el juez ordenó que queden los antecedentes registrados de ambos procesados en la Policía de San Juan.