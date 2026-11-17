Los rumores sobre un vínculo entre ambos habían comenzado en octubre, cuando trascendió que Ágata era la entrenadora personal del conductor. En ese entonces, también se los había visto compartiendo una merienda.

Quién es Ágata Lescano, la modelo señalada como la nueva novia de Marcelo Tinelli

Lescano se dedica al mundo del fitness y, según muestra en sus redes sociales, donde reúne casi 30 mil seguidores, trabaja como entrenadora personal.

Además, se presenta como una referente del “fitness consciente para mujeres reales”, con contenidos vinculados al entrenamiento y al bienestar físico.

En su recorrido deportivo, fue campeona argentina y sudamericana de fisicoculturismo. A través de sus publicaciones comparte rutinas, consejos y parte de su actividad como deportista.

Pero el entrenamiento no es su único interés. Ágata también tiene un perfil ligado a la música: toca la guitarra y suele mostrar ese costado en sus redes sociales.

Según se puede ver en sus redes, en el plano personal le da un lugar importante al tiempo que comparte con su familia y sus amigos. Es mamá de un nene de 12 años y también suele compartir momentos de su vida cotidiana.

Por ahora, la foto que publicó Tinelli volvió a ponerlos en el centro de las versiones sobre un posible romance. Sin embargo, el vínculo entre ambos continúa sin una confirmación pública.

La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en 2023, cuando la modelo peruana participó del Bailando que conducía el presentador por América.

Después de los primeros acercamientos frente a las cámaras, comenzaron una relación que también mostraron en las dos temporadas de Los Tinelli.

Luego de dos años y medio juntos, Milett confirmó la ruptura en abril de este año y contó que la decisión de separarse había sido tomada a fines de marzo.

Sin embargo, en agosto se volvieron a mostrar juntos en Perú. “He regresado acá a verla a ella. Estamos juntos, sí, totalmente”, aseguró cuando fue consultado por la prensa local.

En esa oportunidad, el conductor también evitó precipitarse y dejó en claro cuáles eran sus sentimientos. “¿Por qué hay que ponerle un título? La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto”, sostuvo.