Robó un vehículo estacionado, huyó en bicicleta y terminó detenido con el botín

Un joven de 18 años fue sorprendido cuando escapaba con bebidas y pertenencias de un vehículo. La rápida reacción de la víctima y un aviso clave permitieron su detención.

Un intento de robo en Rawson terminó con un joven detenido gracias a la rápida reacción del damnificado y a un aviso oportuno que permitió frustrar el delito en plena vía pública.

El hecho ocurrió sobre calle Mendoza, al sur de calle Cano, cuando un hombre de 55 años fue alertado de una situación sospechosa vinculada a su vehículo, un Renault Kwid, que se encontraba estacionado en la zona.

La advertencia llegó por parte de la madre del propio sospechoso, quien le informó a la víctima que su hijo había sustraído elementos del interior del auto. Ante esa situación, el propietario salió de inmediato en su búsqueda.

A los pocos minutos, logró interceptarlo sobre la misma calle Mendoza, metros antes de llegar a Cano, cuando el joven todavía llevaba consigo los objetos robados.

Entre los elementos recuperados se encontraban nueve botellas de fernet Branca, seis botellas de Coca Cola de 1,5 litros, una valija y dos camperas, mercadería que había sido retirada del interior del vehículo.

Tras dar aviso a la Policía, personal policial arribó al lugar y procedió a la detención del sospechoso, identificado como Cobo, de 18 años, quien se movilizaba en una bicicleta negra rodado 29, marca GTX.

Por disposición del Ayudante Fiscal Alejandro Daniel Solera, se inició el procedimiento especial de flagrancia, quedando el joven a disposición de la UFI Flagrancia, que ahora investiga el hecho.

El caso volvió a poner en evidencia la importancia del aviso inmediato y la colaboración ciudadana para evitar que este tipo de delitos se concreten.

