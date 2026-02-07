Robó un vehículo estacionado, huyó en bicicleta y terminó detenido con el botín

A los pocos minutos, logró interceptarlo sobre la misma calle Mendoza, metros antes de llegar a Cano, cuando el joven todavía llevaba consigo los objetos robados.

Entre los elementos recuperados se encontraban nueve botellas de fernet Branca, seis botellas de Coca Cola de 1,5 litros, una valija y dos camperas, mercadería que había sido retirada del interior del vehículo.

Tras dar aviso a la Policía, personal policial arribó al lugar y procedió a la detención del sospechoso, identificado como Cobo, de 18 años, quien se movilizaba en una bicicleta negra rodado 29, marca GTX.

Por disposición del Ayudante Fiscal Alejandro Daniel Solera, se inició el procedimiento especial de flagrancia, quedando el joven a disposición de la UFI Flagrancia, que ahora investiga el hecho.

El caso volvió a poner en evidencia la importancia del aviso inmediato y la colaboración ciudadana para evitar que este tipo de delitos se concreten.