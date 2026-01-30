Robo millonario a un local en Rawson y otro saqueo de materiales en Albardón

La investigación quedó en manos de efectivos de la Comisaría 6ª y la Brigada de Investigaciones Sur, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, que analiza la mecánica del hecho y posibles datos de inteligencia previa sobre el movimiento de dinero.

image

En el mismo marco de delitos contra la propiedad, otro episodio relevante es investigado en Albardón. Delincuentes ingresaron a un barrio en construcción —el complejo Villucum, de 137 viviendas— y se llevaron más de 100 bombas de agua y piezas sanitarias desde un depósito del predio.

El faltante fue advertido por un responsable de la empresa a cargo de la obra, quien dio aviso a la Policía. Si bien no se precisó el monto exacto, fuentes del caso indicaron que el daño económico sería millonario. Interviene la Comisaría 18ª, con la causa a cargo del fiscal Leonardo Villalba (UFI Delitos contra la Propiedad). En el análisis inicial no se descarta ninguna hipótesis, incluso el rol de quienes cumplían tareas de custodia.