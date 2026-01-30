"
Robo millonario a un local en Rawson y otro saqueo de materiales en Albardón

Un grupo de delincuentes irrumpió de madrugada en una distribuidora de Rawson y escapó con $6.500.000, equipos y el sistema de grabación. En paralelo, se investiga otro robo de gran magnitud en un barrio en obra de Albardón.

Un asalto cuidadosamente ejecutado dejó un fuerte perjuicio económico en Rawson. Durante la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a una distribuidora de materiales para la construcción y sanitarios y se llevaron $6.500.000 en efectivo, además de equipamiento clave para la seguridad del local.

El hecho salió a la luz cuando una encargada llegó al comercio —ubicado sobre calle Fermín Rodríguez— y detectó signos claros de intrusión. De acuerdo con la denuncia, los autores superaron el cierre perimetral, forzaron una abertura y las rejas, y accedieron directamente a la oficina administrativa, donde concentraron el botín.

Además del dinero, los ladrones sustrajeron un monitor y el soporte informático que almacenaba las grabaciones de las cámaras, una maniobra que dificulta la obtención de imágenes para identificar a los responsables. Tras el ataque, los dueños del local trabajaban en la reparación y refuerzo del acceso vulnerado.

La investigación quedó en manos de efectivos de la Comisaría 6ª y la Brigada de Investigaciones Sur, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, que analiza la mecánica del hecho y posibles datos de inteligencia previa sobre el movimiento de dinero.

En el mismo marco de delitos contra la propiedad, otro episodio relevante es investigado en Albardón. Delincuentes ingresaron a un barrio en construcción —el complejo Villucum, de 137 viviendas— y se llevaron más de 100 bombas de agua y piezas sanitarias desde un depósito del predio.

El faltante fue advertido por un responsable de la empresa a cargo de la obra, quien dio aviso a la Policía. Si bien no se precisó el monto exacto, fuentes del caso indicaron que el daño económico sería millonario. Interviene la Comisaría 18ª, con la causa a cargo del fiscal Leonardo Villalba (UFI Delitos contra la Propiedad). En el análisis inicial no se descarta ninguna hipótesis, incluso el rol de quienes cumplían tareas de custodia.

