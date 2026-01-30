Un asalto cuidadosamente ejecutado dejó un fuerte perjuicio económico en Rawson. Durante la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a una distribuidora de materiales para la construcción y sanitarios y se llevaron $6.500.000 en efectivo, además de equipamiento clave para la seguridad del local.
Robo millonario a un local en Rawson y otro saqueo de materiales en Albardón
