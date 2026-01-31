En un operativo llevado a cabo por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, se secuestró una motocicleta Zanella ZB 110cc, en la calle España y antes de Calle 6, departamento Pocito. El rodado, de color azul, tenía un pedido de secuestro por hurto calificado, caratulado en la Cria. 4°, en fecha 24/03/2024.
San Juan 8 > Policiales > moto
Recuperaron en Pocito una moto que había sido robada
Un mujer denunció el robo de su moto. Tras la investigación, la tenía un hombre que tenía documentos apócrifos.