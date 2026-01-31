"
Recuperaron en Pocito una moto que había sido robada

Un mujer denunció el robo de su moto. Tras la investigación, la tenía un hombre que tenía documentos apócrifos.

En un operativo llevado a cabo por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, se secuestró una motocicleta Zanella ZB 110cc, en la calle España y antes de Calle 6, departamento Pocito. El rodado, de color azul, tenía un pedido de secuestro por hurto calificado, caratulado en la Cria. 4°, en fecha 24/03/2024.

La damnificada, había denunciado el hurto de su motocicleta, y tras una investigación, se logró ubicar el rodado en poder de un sujeto de apellido Caballero, de 29 años, quien no pudo acreditar la propiedad del mismo.

La intervención de la Unidad Fiscal Federal se debió a que la documentación presentada por el poseedor del rodado resultó ser apócrifa, lo que configura un delito federal. La Dra. Menéndez Carolina, Auxiliar Fiscal, dispuso el secuestro de la documentación y que el poseedor del rodado quede vinculado a las actuaciones.

