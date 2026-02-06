Justicia para Rodríguez: condenas con cárcel para los autores del violento ataque

image

En ese marco, Aguirre recibió 14 años de prisión efectiva, Pablo Pérez fue condenado a 12 años y Álvarez Cuello a 10 años, como autores penalmente responsables del delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego y por las lesiones gravísimas provocadas.

Además, Enzo Pérez Agüero y Franco Monteleone fueron condenados a un año de cárcel cada uno por encubrimiento agravado. Todos fueron declarados reincidentes.

El violento asalto ocurrió la madrugada del 21 de mayo de 2025, alrededor de las 3.17, cuando los delincuentes se movilizaban en una Renault Kangoo por la zona del barrio privado. Tras cortar el cerco perimetral, ingresaron a la vivienda de la familia Rodríguez por un ventanal.

Según la acusación fiscal, los ladrones estaban armados y sorprendieron al empresario Emmanuel Rodríguez cuando bajó en la oscuridad al escuchar ladrar a su perra. Luego de reducirlo a golpes, Aguirre le disparó a quemarropa.

El proyectil atravesó la médula espinal de la víctima y le provocó una lesión irreversible, que lo dejó cuadripléjico. Mientras tanto, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban a la esposa para intimidarla.

Finalmente, los asaltantes escaparon con apenas 15.000 pesos.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la identificación del vehículo utilizado y al análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Entre las pruebas incorporadas a la causa, se destacó un mensaje enviado por Aguirre a su pareja: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona. Barrio Los Olivos”.

Ese material fue clave para reforzar la acusación y reconstruir el accionar de la banda.

La fiscalía remarcó durante el proceso la extrema violencia del ataque, ocurrido en presencia de la esposa y las dos hijas menores del empresario, y la falta de arrepentimiento demostrada por los imputados.

Como consecuencia del disparo, Rodríguez quedó con movilidad severamente comprometida. Depende de asistencia mecánica y conserva apenas un leve movimiento en los dedos de una mano, insuficiente para realizar tareas básicas.

Las secuelas también impactaron de lleno en su entorno familiar. Actualmente, el empresario continúa con tratamiento en la provincia de Buenos Aires, mientras su esposa y sus hijas regresaron a San Juan, donde reciben acompañamiento psicológico.

Con la homologación del juicio abreviado y las condenas firmes, la Justicia dio por cerrado uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la provincia, marcado por la brutalidad del ataque y las consecuencias permanentes para la víctima.