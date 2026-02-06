Respiro corto: el calor y el viento regresan con fuerza este fin de semana

image

Domingo con calor intenso

El domingo se anticipa un marcado ascenso térmico. Las máximas podrían trepar hasta los 36 grados, mientras que las mínimas rondarían los 23°, configurando una jornada típicamente calurosa, en contraste con los días previos. El cielo se mantendría parcialmente nublado, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Llega el viento Sur

El inicio de la próxima semana también traerá cambios. Para el lunes, los pronósticos indican el ingreso del viento Sur, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente durante la mañana. Este fenómeno provocaría una modificación en la sensación térmica y en la dinámica del clima provincial, con un leve descenso de temperatura hacia la noche.

De esta manera, febrero continúa mostrando un comportamiento climático inestable, alternando períodos de alivio con episodios de calor intenso y fuertes vientos, una combinación que ya se volvió frecuente durante esta temporada. Desde los organismos meteorológicos remarcan que este tipo de condiciones extremas variables podrían repetirse en las próximas semanas.