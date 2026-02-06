Respiro corto: el calor y el viento regresan con fuerza este fin de semana
Tras días más templados, el calor vuelve a San Juan con máximas de hasta 36 grados y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
Luego de varias jornadas marcadas por tormentas y temperaturas extremas, San Juan atravesó en los primeros días de febrero un breve período de alivio climático, con cielos mayormente nublados y registros térmicos moderados.
Sin embargo, ese respiro será corto. Según los pronósticos oficiales, el calor volverá a hacerse sentir con fuerza durante el fin de semana, acompañado por intensas ráfagas de viento que podrían complicar las condiciones en gran parte de la provincia.
Para este sábado 7 de febrero, se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 33 grados. El dato más relevante será el viento del sector Norte, que por la tarde y noche podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Estas condiciones generarán un escenario ventoso, especialmente en horas nocturnas, con impacto en la circulación y en las actividades al aire libre.
El domingo se anticipa un marcado ascenso térmico. Las máximas podrían trepar hasta los 36 grados, mientras que las mínimas rondarían los 23°, configurando una jornada típicamente calurosa, en contraste con los días previos. El cielo se mantendría parcialmente nublado, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Llega el viento Sur
El inicio de la próxima semana también traerá cambios. Para el lunes, los pronósticos indican el ingreso del viento Sur, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente durante la mañana. Este fenómeno provocaría una modificación en la sensación térmica y en la dinámica del clima provincial, con un leve descenso de temperatura hacia la noche.
De esta manera, febrero continúa mostrando un comportamiento climático inestable, alternando períodos de alivio con episodios de calor intenso y fuertes vientos, una combinación que ya se volvió frecuente durante esta temporada. Desde los organismos meteorológicos remarcan que este tipo de condiciones extremas variables podrían repetirse en las próximas semanas.