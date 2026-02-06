Agenda recargada: más de 10 eventos deportivos copan San Juan este finde

Obras: vs Paraná Rowing (sábado 22, Cantoni) y vs Echagüe (domingo 22, Cantoni).

UVT: vs Echagüe (sábado 21, UVT) y vs Paraná Rowing (domingo 19, UVT).

Deporte motor: Safari tras las Sierras

En Valle Fértil se desarrollará la 33° edición del Safari tras las Sierras, una de las competencias más tradicionales de la provincia. Entre el viernes 6 y el domingo 8 competirán motocicletas y cuatriciclos, mientras que los automóviles lo harán el fin de semana siguiente. El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial y un amplio operativo organizativo.

Ciclismo: Vuelta Máster y campeonato sanjuanino

La Vuelta a San Juan Máster 2026 continúa su desarrollo y concluirá el domingo 8 en Avenida Circunvalación. Participan más de 500 ciclistas de distintas provincias, en una de las pruebas más importantes del calendario local. Por su parte, la Federación Ciclista Sanjuanina seguirá con el campeonato 2025-2026. Este domingo se correrá la prueba “Homenaje al Ciclista” en Santa Lucía, desde las 16.30, con un circuito urbano de cinco giros organizado por Huracán Cicles Club.

Fútbol: final de la Copa Rivadavia

El fútbol local tendrá su cita destacada con la final de la Copa Rivadavia 2026, organizada por la Municipalidad. El domingo 8, desde las 18, Sportivo Rivadavia y Club Trinidad definirán el título en el estadio de Sportivo Desamparados. El certamen funciona como antesala del Torneo Apertura 2026 de la Liga Sanjuanina, que comenzará en el fin de semana largo de carnaval.

Con propuestas para todos los gustos y edades, San Juan se prepara para vivir tres jornadas intensas, donde el deporte volverá a ser protagonista en distintos puntos de la provincia.