Un peritaje desmintió a la AFA: las firmas del contrato eran de Tapia y Toviggino

En su defensa, la AFA sostuvo que el contrato era nulo por no haber sido aprobado por el Comité Ejecutivo. Sin embargo, el documento no incluía ninguna cláusula que exigiera ese aval y, además, en la causa se incorporaron correos electrónicos internos que demostraron la aprobación técnica y administrativa del convenio, con instrucciones explícitas para proceder a su firma.

image

Un punto central del expediente fue la pericia caligráfica. En diciembre de 2025, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°8, a cargo del juez Javier Jorge Cosentino, determinó que las firmas estampadas en el contrato corresponden efectivamente a Tapia y Toviggino. El informe fue realizado por la perito Liliana Beatriz Quintana, quien concluyó que las rúbricas fueron realizadas de puño y letra por ambos dirigentes.

La causa continúa abierta y sigue incorporando prueba documental.

En paralelo, en abril de 2023, Tofoni había denunciado a Tapia por presunta defraudación y lavado de activos. Esa presentación fue desestimada por la Justicia Federal, que entendió que se trataba de un conflicto contractual ajeno al fuero penal.

El precontrato y una cláusula bajo sospecha

En el marco de la negociación previa al contrato definitivo, surgió una cláusula que no llegó a la versión final firmada. En uno de los precontratos, la AFA exigía que World Eleven Inc. subcontratara a la empresa Wicca SAS para tareas de logística y asesoramiento.

Según ese borrador, Tofoni debía pagarle a Wicca SAS el 10% del producido neto del contrato, lo que reducía su participación del 30% original a un 20%. Wicca SAS es una sociedad vinculada a María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y exgerenta de finanzas de la AFA hasta 2019.

Sartirana también integró equipos técnicos vinculados al VAR y figura, según información remitida por ARCA, como cotitular de una cuenta bancaria de Malte SRL, empresa que recibió US$ 550.000 en 2022 por trabajos relacionados con el sistema de videoarbitraje en el predio de Ezeiza.

Wicca SAS aparece además vinculada a diversas operaciones comerciales investigadas por la Justicia, entre ellas transacciones inmobiliarias en Pilar y facturaciones cruzadas con empresas relacionadas al entorno dirigencial del fútbol argentino.

La acumulación de estos elementos refuerza las sospechas sobre posibles conflictos de intereses en torno a la gestión de los partidos amistosos de la Selección y mantiene el foco judicial sobre la conducción de la AFA.