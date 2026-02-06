Federico Coria recibió una wild card y disputará el Argentina Open

El último partido oficial del oriundo de Rosario fue a principios de agosto del año pasado, cuando cayó en los octavos de final del Challenger de Bonn (Alemania) frente al austríaco Joel Schwärzler.

La mejor actuación de Coria en el Argentina Open fue en el 2024, cuando alcanzó las semifinales luego de sus triunfos ante el austríaco Sebastian Ofner, el británico Cameron Norrie y su compatriota Sebastián Báez. Sin embargo, el argentino Facundo Díaz Acosta, quien se terminaría consagrando campeón de aquella edición, le ganó con comodidad y frenó su ilusión.

Luego de la invitación para Coria, habrá al menos 10 argentinos en el cuadro principal. Los otros serán los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Román Andrés Burruchaga y Facundo Díaz Acosta (este último recibió una wild card el jueves por la noche).

Además podrían sumarse otros tres representantes nacionales, ya que Alex Barrena, Lautaro Midón y Bautista Torres disputarán la qualy.

La actividad en el Argentina Open comenzará este sábado con los partidos correspondientes a la primera ronda de la clasificación, mientras que los encuentros del cuadro principal se pondrá en marcha el lunes.