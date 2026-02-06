Tobías Martínez presentó su auto para la temporada 2026 del Turismo Carretera

Una de las grandes novedades para la temporada 2026 es el cambio de marca. Tras haber competido con un Toyota Camry en el campeonato anterior, Tobías Martínez encarará este nuevo desafío al mando de un Chevrolet Camaro (#107) , apostando a una adaptación rápida y a un buen rendimiento desde las primeras fechas.

El piloto del RUS Med Team ya planifica su traslado hacia el sur del país, ya que el próximo domingo 15 de febrero se disputará la fecha inaugural del campeonato en El Calafate. Allí comenzará oficialmente la temporada 2026, con grandes expectativas para el equipo y para el representante sanjuanino.