El automovilismo sanjuanino comenzó a palpitar una nueva temporada del Turismo Carretera con la presentación oficial del auto que conducirá Tobías Martínez en el campeonato 2026. Con expectativas renovadas y un nuevo desafío por delante, Martínez se perfila nuevamente como la principal referencia provincial dentro de la categoría más popular del automovilismo argentino. El piloto sanjuanino afronta este año con optimismo y cautela, consciente de la exigencia que implica el calendario y el nivel competitivo del Turismo Carretera.
Tobías Martínez presentó su auto para la temporada 2026 del Turismo Carretera
El acto se llevó a cabo en el Parque Industrial de Alvear, Santa Fe, donde el RUS Med Team mostró sus unidades para la próxima temporada.