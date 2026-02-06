Arranca el camino verdinegro: debut, fixture y Copa Argentina confirmados
La AFA confirmó el inicio de la Primera Nacional y San Martín debutará el 15 de febrero ante Chacarita. También quedaron definidos sus primeros partidos y el cruce por Copa Argentina.
Se terminó la incertidumbre. Pese a los rumores que circularon en las últimas horas sobre una posible postergación, la AFA confirmó que la Primera Nacional comenzará según lo previsto. De esta manera, San Martín ya conoce el día, el horario y el rival para su estreno.
El Verdinegro debutará el domingo 15 de febrero, desde las 17, en Buenos Aires, cuando enfrente a Chacarita en el inicio de una competencia que tendrá un calendario ajustado y sin margen para reprogramaciones. La planificación responde, en parte, a la necesidad de acomodar el cronograma de cara al Mundial.
Con el inicio ratificado, el conjunto sanjuanino también tiene definido su recorrido en las primeras fechas. Tras el estreno ante el Funebrero, jugará su primer partido como local el sábado 21 de febrero, cuando reciba a Güemes desde las 19.30. Luego volverá a salir a la ruta para visitar a Tristán Suárez el domingo 1 de marzo, a partir de las 19, y una semana más tarde será nuevamente anfitrión frente a Agropecuario, el domingo 8, desde las 20.
Además del arranque en la Primera Nacional, San Martín ya tiene marcada en el calendario su presentación en la Copa Argentina. Será el miércoles 25 de marzo, frente a Deportivo Madryn, en un cruce que representará otro desafío importante en la temporada. Con la confirmación oficial del torneo, el cuerpo técnico y el plantel ya trabajan con un panorama claro, enfocados en llegar de la mejor manera al inicio de un año que será exigente en lo deportivo.
El peso invisible del descenso
El descenso no solo deja marcas en las tablas y en los archivos. También golpea puertas adentro, donde el fútbol deja de ser un juego y se vuelve una carga difícil de llevar. En ese terreno se ubicó el testimonio de Diego González, quien en diálogo con Dsports habló sobre lo que atravesó tras la caída de San Martín y su posterior salida del club.
“Me afectó muy fuerte el descenso. Estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme eso de la cabeza”, reconoció el mediocampista. Además, reveló que atravesó momentos complejos en su vida cotidiana: “Tenía vergüenza de ir a la casa de mis padres y me di cuenta de que eso estaba mal”. “Esas cosas te afectan mucho. Uno nunca está preparado para un descenso”, afirmó. Y agregó: “Por suerte fui saliendo de a poco”.
Con el paso del tiempo, el ex jugador de Racing, Boca y Lanús logró poner la situación en perspectiva. “Pude entender que no cometí ningún crimen y que la vida sigue”, señaló, remarcando la importancia de separar el resultado deportivo de la vida personal. También reflexionó sobre su carrera: “Cuando uno se pone más grande va analizando un poco más las cosas. Cuesta a veces salir de la burbuja de un jugador de fútbol y empezar a vivir una vida más normal”.
Una despedida con disculpas
Tras su salida del club, González publicó un extenso mensaje en redes sociales donde agradeció a la institución y pidió disculpas a los hinchas. “Gracias San Martín por permitirme cumplir uno de los sueños más lindos que siempre tuve, vestir y defender estos colores junto a mi hermano”, expresó.
“A ustedes, los hinchas, pedirles disculpas. Siempre di todo lo que tenía en cada partido. Gracias por tanto cariño desde el día que llegué a la provincia. Los llevaré siempre en mi corazón”, concluyó.