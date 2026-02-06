Arranca el camino verdinegro: debut, fixture y Copa Argentina confirmados

Además del arranque en la Primera Nacional, San Martín ya tiene marcada en el calendario su presentación en la Copa Argentina. Será el miércoles 25 de marzo, frente a Deportivo Madryn, en un cruce que representará otro desafío importante en la temporada. Con la confirmación oficial del torneo, el cuerpo técnico y el plantel ya trabajan con un panorama claro, enfocados en llegar de la mejor manera al inicio de un año que será exigente en lo deportivo.

El peso invisible del descenso

El descenso no solo deja marcas en las tablas y en los archivos. También golpea puertas adentro, donde el fútbol deja de ser un juego y se vuelve una carga difícil de llevar. En ese terreno se ubicó el testimonio de Diego González, quien en diálogo con Dsports habló sobre lo que atravesó tras la caída de San Martín y su posterior salida del club.

image

“Me afectó muy fuerte el descenso. Estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme eso de la cabeza”, reconoció el mediocampista. Además, reveló que atravesó momentos complejos en su vida cotidiana: “Tenía vergüenza de ir a la casa de mis padres y me di cuenta de que eso estaba mal”. “Esas cosas te afectan mucho. Uno nunca está preparado para un descenso”, afirmó. Y agregó: “Por suerte fui saliendo de a poco”.

image

Con el paso del tiempo, el ex jugador de Racing, Boca y Lanús logró poner la situación en perspectiva. “Pude entender que no cometí ningún crimen y que la vida sigue”, señaló, remarcando la importancia de separar el resultado deportivo de la vida personal. También reflexionó sobre su carrera: “Cuando uno se pone más grande va analizando un poco más las cosas. Cuesta a veces salir de la burbuja de un jugador de fútbol y empezar a vivir una vida más normal”.

Una despedida con disculpas

Tras su salida del club, González publicó un extenso mensaje en redes sociales donde agradeció a la institución y pidió disculpas a los hinchas. “Gracias San Martín por permitirme cumplir uno de los sueños más lindos que siempre tuve, vestir y defender estos colores junto a mi hermano”, expresó.

image

“A ustedes, los hinchas, pedirles disculpas. Siempre di todo lo que tenía en cada partido. Gracias por tanto cariño desde el día que llegué a la provincia. Los llevaré siempre en mi corazón”, concluyó.