La investigación por el robo de garrafas ocurrido días atrás en una estación de servicio YPF de Rawson tuvo un avance clave. Tras una serie de tareas investigativas, la Policía de San Juan allanó una vivienda en Villa Hipódromo, recuperó parte de los elementos sustraídos y secuestró otros bienes cuya procedencia no pudo ser acreditada.
Por el robo a una YPF de Rawson, allanaron una casa y dos hermanos quedaron en la mira
La Policía allanó una vivienda en Rawson por el robo de garrafas a una YPF. Recuperaron parte de lo sustraído y secuestraron otros elementos cuya procedencia ahora investiga la Justicia.