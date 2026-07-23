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Por el robo a una YPF de Rawson, allanaron una casa y dos hermanos quedaron en la mira

La Policía allanó una vivienda en Rawson por el robo de garrafas a una YPF. Recuperaron parte de lo sustraído y secuestraron otros elementos cuya procedencia ahora investiga la Justicia.

La investigación por el robo de garrafas ocurrido días atrás en una estación de servicio YPF de Rawson tuvo un avance clave. Tras una serie de tareas investigativas, la Policía de San Juan allanó una vivienda en Villa Hipódromo, recuperó parte de los elementos sustraídos y secuestró otros bienes cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El hecho fue denunciado el pasado 16 de julio en la Subcomisaría Villa Hipódromo, bajo la figura de hurto. De acuerdo con la investigación, dos hombres sustrajeron siete garrafas de gas de 10 kilos, cinco de ellas cargadas y dos vacías, sin ejercer violencia y escapando a pie.

La pesquisa quedó en manos de la Brigada de Investigaciones Sur, que, por directivas del Ministerio Público Fiscal, analizó cámaras de seguridad públicas y privadas, además de realizar cruces de información que permitieron identificar a los presuntos autores.

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Según informaron fuentes policiales, se trata de dos hermanos de apellido Lucero, ambos mayores de edad, quienes registran antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

Con esa información, este martes los investigadores, junto a personal del Ministerio Público Fiscal, realizaron un allanamiento en una vivienda de Villa Hipódromo, donde secuestraron cuatro garrafas de YPF Gas de 10 kilos y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.

Además, en el procedimiento fueron incautados un televisor Samsung de 50 pulgadas, una impresora HP, un taladro Black & Decker y una hachuela, elementos que quedaron secuestrados en el marco del artículo 239 del Código Procesal Penal, ya que sus ocupantes no pudieron acreditar su propiedad.

La UFI interviniente continúa con la investigación para determinar la situación procesal de los sospechosos y establecer si los demás objetos secuestrados guardan relación con otros hechos delictivos.

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