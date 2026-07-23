Por el robo a una YPF de Rawson, allanaron una casa y dos hermanos quedaron en la mira

Según informaron fuentes policiales, se trata de dos hermanos de apellido Lucero, ambos mayores de edad, quienes registran antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

Con esa información, este martes los investigadores, junto a personal del Ministerio Público Fiscal, realizaron un allanamiento en una vivienda de Villa Hipódromo, donde secuestraron cuatro garrafas de YPF Gas de 10 kilos y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.

Además, en el procedimiento fueron incautados un televisor Samsung de 50 pulgadas, una impresora HP, un taladro Black & Decker y una hachuela, elementos que quedaron secuestrados en el marco del artículo 239 del Código Procesal Penal, ya que sus ocupantes no pudieron acreditar su propiedad.

La UFI interviniente continúa con la investigación para determinar la situación procesal de los sospechosos y establecer si los demás objetos secuestrados guardan relación con otros hechos delictivos.