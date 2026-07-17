Le robó la moto a un jubilado, lo arrastró casi 100 metros y terminó detenido

La reacción de los vecinos fue inmediata. Al advertir lo ocurrido, comenzaron a perseguir al ladrón y lograron alcanzarlo apenas una cuadra más adelante, en la intersección de 25 de Mayo y Pedro Echagüe, donde lo redujeron y evitaron que continuara la huida.

En ese momento también intervinieron efectivos de la Policía de San Juan que realizaban patrullajes preventivos en bicicleta por el sector. Los uniformados controlaron la situación y evitaron que el sospechoso fuera agredido por las personas que participaron de la persecución.

Durante la requisa, los policías encontraron entre las pertenencias de Guzmán un teléfono celular de dudosa procedencia, elemento que ahora es investigado para determinar si fue sustraído en otro hecho delictivo.

Fuentes policiales indicaron que "Pecas" Guzmán posee un frondoso prontuario por distintos antecedentes. Finalmente fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó detenido y vinculado a una causa judicial que será tramitada por el sistema de Flagrancia.