Un violento episodio de inseguridad ocurrido este mediodía en Capital terminó con un conocido delincuente detenido luego de protagonizar un asalto a mano armada contra un adulto mayor y ser reducido por vecinos que salieron a perseguirlo.
Le robó la moto a un jubilado, lo arrastró casi 100 metros y terminó detenido
Un hombre de 64 años fue víctima de un violento asalto en Capital cuando caminaba junto a su moto. El delincuente lo amenazó con un arma de fuego, lo arrastró varios metros durante la fuga y fue detenido gracias a la intervención de vecinos y policías que patrullaban la zona.