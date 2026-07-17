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Le robó la moto a un jubilado, lo arrastró casi 100 metros y terminó detenido

Un hombre de 64 años fue víctima de un violento asalto en Capital cuando caminaba junto a su moto. El delincuente lo amenazó con un arma de fuego, lo arrastró varios metros durante la fuga y fue detenido gracias a la intervención de vecinos y policías que patrullaban la zona.

Un violento episodio de inseguridad ocurrido este mediodía en Capital terminó con un conocido delincuente detenido luego de protagonizar un asalto a mano armada contra un adulto mayor y ser reducido por vecinos que salieron a perseguirlo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Aberastain, entre Pedro Echagüe y 25 de Mayo, cuando un hombre de 64 años caminaba llevando su motocicleta de 110 centímetros cúbicos al costado. En ese momento fue sorprendido por Adrián "Pecas" Guzmán, quien, armado, lo amenazó para apoderarse del rodado.

Según fuentes del caso, el delincuente subió a la moto e intentó escapar, pero la víctima no soltó el vehículo y terminó siendo arrastrada cerca de 100 metros durante la fuga, en una dramática secuencia que fue observada por varias personas que transitaban por la zona.

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La reacción de los vecinos fue inmediata. Al advertir lo ocurrido, comenzaron a perseguir al ladrón y lograron alcanzarlo apenas una cuadra más adelante, en la intersección de 25 de Mayo y Pedro Echagüe, donde lo redujeron y evitaron que continuara la huida.

En ese momento también intervinieron efectivos de la Policía de San Juan que realizaban patrullajes preventivos en bicicleta por el sector. Los uniformados controlaron la situación y evitaron que el sospechoso fuera agredido por las personas que participaron de la persecución.

Durante la requisa, los policías encontraron entre las pertenencias de Guzmán un teléfono celular de dudosa procedencia, elemento que ahora es investigado para determinar si fue sustraído en otro hecho delictivo.

Fuentes policiales indicaron que "Pecas" Guzmán posee un frondoso prontuario por distintos antecedentes. Finalmente fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó detenido y vinculado a una causa judicial que será tramitada por el sistema de Flagrancia.

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