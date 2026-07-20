Wanda Nara contó cómo fue el robo a sus hijos en Italia

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora desde las redes sociales.

Lo cierto es que tras ese angustiante aviso, Wanda Nara compartió otro mensaje ya más aliviada al pasar ese dramático momento donde indicó que las cámaras de seguridad de su casa funcionaban y registraron lo sucedido.

Además, destacó el valor de sus hijos y su madre para afrontar esa situación límite: "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos", comenzó.

"Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", continuó la mediática.

"Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!", pidió Wanda por la detención de los autores del robo.

Y cerró destacando a su madre Nora Colosimo y sin prestarle importancia a los objetos que se llevaron de la casa, priorizando que su familia se encontraba bien: "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera".