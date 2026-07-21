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Con pedido de captura vigente, robó en una casa e intentó huir pero fue detenido

Un joven fue detenido luego de un violento robo en Rawson. Al identificarlo, la Policía descubrió que tenía un pedido de captura vigente y recuperó el celular sustraído.

Un joven de 22 años fue detenido este lunes en Rawson luego de ser señalado como uno de los autores de un robo en una vivienda del barrio Cruce de los Andes. Durante el procedimiento, la Policía constató que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal.

El hecho ocurrió cuando una mujer de 29 años denunció que dos delincuentes ingresaron a su vivienda por un ventanal ubicado en la parte trasera y le robaron un teléfono celular Samsung A06. Según declaró, intentó impedir el robo y forcejeó con los ladrones, quienes finalmente escaparon hacia otra vivienda del mismo barrio.

vCon los datos aportados por la víctima, efectivos de la Unidad Coordinación Quinto Cuartel se dirigieron al domicilio señalado. Con autorización de la propietaria, ingresaron al inmueble y lograron detener a uno de los sospechosos, identificado como Frías López, de 22 años.

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Al verificar sus antecedentes mediante el sistema SIFCOP, los uniformados confirmaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal.

En paralelo, durante un rastrillaje realizado en el fondo de la vivienda, los policías encontraron el Samsung A06 denunciado como robado, oculto en un sector del patio. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para identificar y localizar al segundo involucrado en el robo.

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