Un joven de 22 años fue detenido este lunes en Rawson luego de ser señalado como uno de los autores de un robo en una vivienda del barrio Cruce de los Andes. Durante el procedimiento, la Policía constató que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal.
Con pedido de captura vigente, robó en una casa e intentó huir pero fue detenido
Un joven fue detenido luego de un violento robo en Rawson. Al identificarlo, la Policía descubrió que tenía un pedido de captura vigente y recuperó el celular sustraído.