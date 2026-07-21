Con pedido de captura vigente, robó en una casa e intentó huir pero fue detenido

El hecho ocurrió cuando una mujer de 29 años denunció que dos delincuentes ingresaron a su vivienda por un ventanal ubicado en la parte trasera y le robaron un teléfono celular Samsung A06. Según declaró, intentó impedir el robo y forcejeó con los ladrones, quienes finalmente escaparon hacia otra vivienda del mismo barrio.

vCon los datos aportados por la víctima, efectivos de la Unidad Coordinación Quinto Cuartel se dirigieron al domicilio señalado. Con autorización de la propietaria, ingresaron al inmueble y lograron detener a uno de los sospechosos, identificado como Frías López, de 22 años.