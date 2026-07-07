Encontraron sin vida a un hombre: investigan las causas de su muerte

En el lugar trabajó personal del Cuartel Central de Bomberos, que realizó una inspección del inmueble, junto con efectivos de la Comisaría 2ª, Policía Científica y la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una de las líneas de investigación apunta a una posible inhalación de gas. Los investigadores procuran determinar si un anafe que habría estado en funcionamiento se apagó por causas que aún se desconocen, permitiendo la acumulación de gas en el ambiente. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los estudios forenses.