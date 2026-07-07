Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida este martes por la mañana en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Cereceto, entre Alem y Salta, en Concepción. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y aguarda el resultado de la autopsia para establecer la causa de la muerte.
Encontraron sin vida a un hombre: investigan las causas de su muerte
La víctima, de unos 50 años, fue encontrada este martes en una vivienda de Concepción. Los investigadores no hallaron signos de violencia ni ingresos forzados y esperan el resultado de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.