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Encontraron sin vida a un hombre: investigan las causas de su muerte

La víctima, de unos 50 años, fue encontrada este martes en una vivienda de Concepción. Los investigadores no hallaron signos de violencia ni ingresos forzados y esperan el resultado de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida este martes por la mañana en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Cereceto, entre Alem y Salta, en Concepción. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y aguarda el resultado de la autopsia para establecer la causa de la muerte.

En el lugar trabajó personal del Cuartel Central de Bomberos, que realizó una inspección del inmueble, junto con efectivos de la Comisaría 2ª, Policía Científica y la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una de las líneas de investigación apunta a una posible inhalación de gas. Los investigadores procuran determinar si un anafe que habría estado en funcionamiento se apagó por causas que aún se desconocen, permitiendo la acumulación de gas en el ambiente. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los estudios forenses.

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Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que en la vivienda no se encontraron signos de violencia ni aberturas forzadas, por lo que, en principio, se descarta la intervención de terceros. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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